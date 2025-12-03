В 20 — уверенность, в 30 — адаптивность, в 50 — осознанность: Skillbox и «Авито Работа» изучили, как россияне ведут свой карьерный трек

Образовательный холдинг Skillbox и платформа по поиску персонала и вакансий «Авито Работа» провели опрос совместно с сервисом маркетинговых исследований Anketolog.ru и выяснили, как меняется отношение россиян к смене профессии в разные периоды жизни. 73% россиян задумывались о смене профессии, а две трети уже меняли сферу деятельности хотя бы один раз. Если раньше выбор профессии был «на всю жизнь», то сегодня — «поиск себя» становится нормой. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Перемены становятся нормой

Большинство россиян относятся к смене профессии как к выполнимой задаче. 73% респондентов задумывались о том, чтобы начать все заново, а более половины (66%) уже меняли сферу деятельности хотя бы один раз.

С возрастом отношение к переменам становится осознаннее. Среди зумеров (18–25 лет) лишь 57% думали о смене профессии — они чаще находятся в поиске «своего дела» и только начинают карьерный путь. Миллениалы (26–35 лет) — самое активное поколение: 79% уже пробовали менять профессию или планируют это сделать. Старшее поколение (45–60 лет) уже имеет опыт перемен — более 71% хотя бы раз меняли профессию, и лишь 5% только планируют это сделать.

Большинство респондентов (55%) уверены в том, что сменить профессию можно в любой момент. Более 60% россиян считают, что лучше рискнуть и попробовать новое, чем до последнего оставаться в одной сфере.

Что мотивирует на перемены

Главная причина смены профессии у россиян — желание повысить доход (58%), но у молодых на первый план выходят интерес и самореализация. Более половины зумеров (55%) задумываются о смене профессии, когда работа перестает приносить удовольствие, а треть (31%) делают это, чтобы попробовать себя в другой сфере. Миллениалы чаще делают это ради профессионального роста, а после 45 лет россияне россияне чаще задумываются о смене карьерного трека из-за кризисных ситуаций или увольнения (26%).

Среди вызовов при смене профессии россияне чаще всего называют необходимость осваивать новые навыки и адаптироваться к новой роли (52%). Зумеры также указывают на возможные трудности с поиском подходящих вакансий (57%) и конкуренции с более опытными специалистами (31%). При этом часть молодых респондентов рассматривает изменения как возможность для развития (14%), а каждый седьмой вообще не видит никаких препятствий — это наиболее уверенная возрастная группа. Миллениалы чаще всего упоминают риск того, что приложенные усилия могут оказаться неоправданными (49%), а также вызовы, связанные с началом профессионального пути заново (34%). Представители поколения X чаще опасаются снижения уровня дохода (48%) и технологического отставания (14%). Бумеры же в большей степени указывают на возрастные ограничения (50%).

Как россияне осваивают новые профессии

Наиболее предпочтительные форматы обучения у россиян — стажировки (47%), онлайн-курсы (36%) и программы ДПО (29%) с упором на практические задания. Зумеры чаще выбирают быстрые и прикладные форматы — онлайн (41%) и самообучение (26%). Миллениалы — системные курсы (46%) и менторство (27%). Старшие поколения считают личное взаимодействие важной частью обучения, поэтому чаще откликаются на вакансии с возможностью переобучения (27% у поколения Х, 32% у бумеров).

Каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы освоить новую профессию «для души», а каждый пятый (18%) — научиться работать с технологиями искусственного интеллекта. Интерес к цифровым инструментам и ИИ оказался общим для всех поколений — от зумеров до бумеров.

«Cмена профессии стала обычным явлением среди россиян. Технологии искусственного интеллекта активно помогают в освоении новых навыков и закреплении профессиональных компетенций: большинство молодых россиян (88%) используют ИИ в процессе обучения и считают его полезным. Также половина россиян всех возрастов положительно относится к использованию нейросетей для поиска вакансии. В современных условиях технологии ИИ становятся неотъемлемой частью как обучения, так и поиска работы, что подтверждает их важную роль в адаптации к меняющемуся рынку труда», — Кристина Мишалкина, аналитик, главный редактор Института общественного мнения «Анкетолог».

Тренд на переобучение

По данным «Авито Работа», работодатели все активнее используют обучение и переобучение как инструмент найма и адаптации новых сотрудников. В III квартале 2025 г. количество вакансий с возможностью обучения выросло на 67% по сравнению с 2024 г. Такой подход помогает компаниям быстрее закрывать позиции и формировать кадровый резерв.

Наибольшая динамика зафиксирована в сельском хозяйстве (+139%), где среднее зарплатное предложение составило 76,3 тыс. руб/мес. На втором месте — логистика (+121%) со средней зарплатой 89,4 тыс. руб/мес, и далее — пищевая промышленность (+106%), где в среднем предлагали 87,9 тыс. руб/мес. Эти сферы отличаются высокой скоростью процессов, поэтому компании готовы обучать новичков и принимать специалистов без профильного опыта. Важно учитывать, что фактический доход специалистов в этих сферах может сильно варьироваться в зависимости от разных факторов: количества отработанных часов, профессиональных навыков, особенностей графика, специфики выполняемых задач и бонусной части.

Динамичнее всего росло число вакансий с обучением в категории транспорта и логистики (+127%). Лидером по числу таких предложений стал логист (+93%) со средним зарплатным предложением 98 857 руб/мес. Далее следуют водитель-экспедитор (+60%) и сотрудник склада (+29%), которым в среднем предлагали 139 тыс. руб/мес и 81,2 тыс. руб/мес соответственно.

Среди рабочих профессий (+66%) чаще всего обучение встречалось в вакансиях штукатуров (+153%), операторов станков (+152%) и каменщиков (+135%). Таким сотрудникам в среднем предлагали 111,1 тыс. руб/мес, 83,7 тыс. руб/мес и 124,4 тыс. руб/мес соответственно. Интерес к этим профессиям обусловлен увеличением количества реализуемых инфраструктурных проектов, интенсивным развитием сферы грузоперевозок.

Рост числа вакансий с переобучением зафиксирован и в категории офисных профессий (+11%). Так, в III квартале 2025 г. чаще всего обучение в данной категории предлагали инженерам (+126%), предлагая в среднем 103,7 тыс. руб/мес. В топ-3 вакансий с возможностью переобучения вошли также страховой агент (+69%) и графический дизайнер (+7%), которым предлагали в среднем 69,3 тыс. руб/мес и 69,3 тыс. руб/мес соответственно. При этом доход специалистов в страховом и творческих сегментах, как правило, не фиксирован и напрямую зависит от количества успешно реализованных проектов.

Переобучение становится нормой для рынка труда: компании не ждут идеальных кандидатов, а вкладываются в развитие тех, кто готов учиться.

Методология исследования

Исследование проводилось методом опроса. Выборка составила 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все респонденты проживают преимущественно в городах-миллионниках: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и других.