Зумеры выбирают удаленку, а миллениалы — зарплату: как поколения расставляют приоритеты при выборе работы

Онлайн-школы Skillfactory и Skillbox в сотрудничестве с «Акселератором возможностей» провели исследование, чтобы узнать, какие ценности и ожидания сотрудников разных поколений влияют на подходы работодателей. Результаты опроса показали, что зумеры по сравнению с другими поколениями сильнее акцентируют внимание на work-life balance, чем на уровень зарплаты, миллениалы выделяют зарплату как ключевой фактор при выборе работы, а для поколения X важнее стабильность и надежность компании.

Комфорт, статус, рост: что выбирают поколения

Для сотрудников разных поколений ценности при выборе работы значительно различаются. Зумеры делают упор на равновесие между работой и личной жизнью: work-life balance важен для 17%, следом идут высокая зарплата (15%) и возможность карьерного роста (14%). При этом зумерам больше других важны соблюдение личных границ (13%) и экологичная коммуникация (9%). Миллениалы делают акцент на финансовую составляющую: для 26% зарплата — ключевой критерий. У поколения X стабильность и надежность компании ценятся сильнее (15%), чем у более молодых поколений, а гибкий график (13%) предпочитается удаленной работе (10%).

Работодатели, в свою очередь, считают, что для повышения эффективности сотрудников важны финансовая стабильность (64%) и карьерные возможности (36%), однако критерии, которые обеспечивают комфорт сотрудников, такие как удаленка (29%) или work-life balance (18%), также учитываются.

Гибкость графиков и борьба со стрессом

Зумеры предпочитают работать удаленно — такой формат выбрали 63% представителей поколения, тогда как в офис готовы ходить лишь 2%, а треть (32%) выбирают гибридный формат. Миллениалы почти одинаково предпочитают удаленный формат работы (46%) и гибрид (42%). Поколение X, напротив, чаще выбирает гибридный формат (45%), хотя 36% также рассматривают удаленную работу. Все поколения согласны: главный показатель баланса между работой и личной жизнью — наличие времени на отдых и личные дела (57%). Однако у зумеров это сильнее других связано и с возможностью удаленной работы (18%) и четким разделением рабочего и личного времени (16%). Миллениалы больше фокусируются на отсутствии переработок (15%) и гибком графике (13%), а поколение X делает ставку на возможность брать отпуска по необходимости (14%) и гибкость в работе (20%). Сравнивая поколения по вопросу работы во время отпуска, выделяется интересная тенденция: зумеры чаще всего полностью отключаются от работы на отдыхе — 41% против 32% среди всех респондентов.

Зумеры чаще готовы отказаться от гибкого графика ради работы в желаемой компании (46%), но лишь 33% принимают переработки. Миллениалы, напротив, склонны выбирать переработки (40%), чем жертвовать гибкостью (30%). У поколения X компромиссы распределены равномерно: по 37% готовы работать сверхурочно или отказаться от гибкости. Говоря о стрессовых ситуациях, зумеры сильнее других испытывают напряжение из-за нечетких задач и изменчивых требований — это беспокоит 33% из них, что выше, чем у миллениалов (25%) и поколения X (24%). Кроме того, отсутствие обратной связи вызывает стресс у 14% зумеров, что заметно выше, чем у миллениалов (6%) и поколения X (8%) — это подчеркивает потребность молодых сотрудников в четкой коммуникации и регулярной поддержке.

Готовность работодателей адаптироваться

Большинство работодателей уверены, что они успешно адаптируются к потребностям нового поколения сотрудников: 55% утверждают, что активно нанимают зумеров и подстраивают условия под их запросы. 63% работодателей также поддерживают идею индивидуализированных рабочих условий для разных поколений, считая это важным для повышения производительности и удовлетворенности сотрудников. Для привлечения молодых специалистов 73% компаний предлагают гибкий график, 55% — возможность удаленной работы. Лишь пятая часть (18%) считают текущие условия работы достаточными и не видят необходимости в дополнительных уступках. Среди соискателей больше половины видят прогресс: 19% всех опрошенных уверены, что работодатели становятся более гибкими, а 41% отмечают, что изменения есть, но только в отдельных вопросах.

Исследование показало, что молодое поколение сотрудников делает акцент на комфортных условиях работы: для зумеров важны work-life balance, удаленная работа и соблюдение личных границ. Работодатели адаптируются, совмещая базовые ценности, такие как финансовая стабильность и карьерные перспективы, с критериями, поддерживающими баланс между профессиональной и личной жизнью.

Опрос проводился среди более 2400 респондентов старше 18 лет во всех округах России в ноябре 2024 г при поддержке сервиса маркетинговых исследований Anketolog.ru.