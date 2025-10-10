Anketolog.ru: 91% россиян интересуются технологиями будущего

Anketolog.ru опросил более двух тыс. россиян о технологиях, некоторые из которых скоро станут повсеместными. Большинство россиян (91%) интересуются технологиями будущего, почти треть (30%) из них признаются, что активно следят за трендами. Также большинство респондентов демонстрируют технооптимизм — 75% респондентов в целом доверяют инновациям. Всего 4% опрошенных отметили недоверие развитию технологий, нейтральными оказались 21% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители Anketolog.ru.

В то же время респонденты переживают, как массовая автоматизация повлияет на рынок труда. Почти половина (45%) опрошенных верят, что она приведет к исчезновению многих профессий и росту безработицы. Более оптимистичны 27% респондентов, по их мнению автоматизация создаст новые рабочие места и профессии, а 22% считают, что новые технологии изменят текущие профессии, освободив их от рутинных задач.

Нести основную ответственность в случае серьезной ошибки автономной системы (например, авария беспилотника, отравление лабораторной едой), по мнению респондентов, должен производитель оборудования и программного обеспечения (36%), владелец или оператор технологии (30%) или правительство, разрешившее использование технологии (22%).

По мнению 31% опрошенных, массовая автоматизация станет повсеместной уже в течение 6-10 лет. Более короткий срок (до пяти лет) прогнозируют еще 19%. Остальные прогнозируют повсеместную автоматизацию не ранее, чем через 11 лет.

ИИ-ассистент

Больше половины (59%) опрошенных хотели бы попробовать личного ИИ-ассистента, однако 39% из них подождут первых отзывов о технологии, считают эту технологию неинтересной лично для себя 20% респондентов.

Респонденты отметили, где помощь ИИ-ассистента стала бы наиболее ценной (представлены варианты с множественным вариантом ответа): помощь в обучении и поиске информации — 62%; контроль здоровья (анализ данных с фитнес-браслета, рекомендации) — 42%; автоматизация рутинных задач (заказ продуктов, оплата счетов) — 41%; планирование расписания и напоминания — 39%; умный подбор товаров, услуг, развлечений по моим предпочтениям — 36%.

Наибольшее беспокойство в использовании технологии ИИ-ассистента у респондентов вызывает защита и конфиденциальность персональных данных (35%), технические сбои и ошибки (23%), а также потеря навыков, самостоятельности и зависимость от технологии (17%).

Наушники для синхронного перевода (умные наушники)

Большинству (75%) опрошенных была бы полезна технология мгновенного перевода иностранного языка в реальном времени, например через умные наушники. В таких наушниках для пользователей особенно важна абсолютная точность перевода, даже если это займет лишнюю секунду (67%).

Наиболее полезной данная функция будет (представлены варианты с множественным вариантом ответа) в путешествиях и общении с иностранцами (68%); при просмотре фильмов, сериалов, чтении книг в оригинале (39%); при обучении иностранному языку (37%) и общении в играх и соцсетях с иностранцами (18%).

Рекомендации контента по алгоритму ИИ

Большинство опрошенных (69%) устраивает, когда онлайн-сервисы (например, стриминги, маркетплейсы) используют алгоритмы ИИ для рекомендаций на основе их поведения и предпочтений. С тревогой к рекомендательным системам относятся 20%, категорически против 11% респондентов.

Опрошенные не готовы предоставлять сервисам свою биометрию (представлены варианты с множественным вариантом ответа) — сканы лица или отпечатки пальцев (75%), данные о своем здоровье из гаджетов (47%), а также данные о финансовом поведении (44%) и геолокацию (38%).

Распознавание лиц (биометрические данные)

В целом к технологии распознавания лиц респонденты чаще относятся нейтрально (42%). Положительно настроены 30%, негативно высказались 28%.

Данную технологию больше всего поддерживают (представлены варианты с множественным вариантом ответа) в сферах контроля доступа на вокзалы и в аэропорты (46%); пропуска на стадионы, концерты или другие массовые мероприятия (33%); входа на работу или в офисное здание (31%) и доступа к персональным услугам, например, в банке (29%).

Беспилотное такси

Автономное такси без водителя-испытателя за рулем появится на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет. Положительно к данной технологии относятся только 19% опрошенных. Больше трети (36%) респондентов пока нейтральны, но готовы попробовать роботакси, если будут уверены в его безопасности и удобности. Ещё треть (33%) опрошенных насторожены по отношению к беспилотным автомобилям и предпочтут человека за рулем. Не сядут в такой автомобиль 12% респондентов.

Среди факторов, влияющих на желание попробовать беспилотное такси, респонденты назвали: безопасность (исключен человеческий фактор) — 39%; снижение стоимости поездки — 25%; доступность — 24%. Среди сдерживающих факторов: недоверие к технологии, страх аварии — 42%; нежелание передавать контроль компьютеру — 25%; юридические вопросы (в случае ДТП) — 17%.

Еда будущего: лабораторное молоко и мясо

Более 40% опрошенных в целом готовы попробовать продукты, созданные с помощью биотехнологий (например, лабораторное мясо или молоко). Треть респондентов с сомнением относятся к современным технологиям питания, а 26% настроены категорически и не готовы даже попробовать лабораторные продукты.

Из тех, кто готов к пищевым экспериментам (41%), в первую очередь готовы попробовать (представлены варианты с множественным вариантом ответа): биомясо — 49%; лабораторное молоко — 46%; фрукты и овощи — 43%; рыба и морепродукты — 31%.

Предложить альтернативные продукты питания своим детям готовы в целом готовы 27% респондентов. Приобретать лабораторные продукты вместо привычных, по идентичной стоимости готовы только 23% опрошенных.

Среди плюсов альтернативных пищевых продуктов для опрошенных россиян наиболее важна польза для здоровья (80%), решение проблемы голода в мире (76%), защита экологии (66%) и защита животных (65%).

AR-технологии: очки виртуальной реальности

По данным опроса, 30% респондентов считают использование очков дополненной реальности полезной для навигации в городе или крупных зданиях (указатели в аэропорту). На втором месте — сфера обучения и образование (25%), на третьем — ремонт и DIY (пошаговые инструкции, наложенные на реальный объект). Также опрошенным интересна данная технология в сфере шоппинга и игр (10%). Не считают технологию полезной для себя 11%.

Использовали биометрические данные (лицо или отпечаток пальца) для оплаты товаров или услуг всего 29%.

В целом поддерживают идею повсеместного размещения в городе камер с функцией распознавания лиц для поддержания правопорядка большинство (70%) опрошенных, негативно — 26%, нейтрально 5%.