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«VK Реклама» добавила оплату за досмотры роликов в основном видеоконтенте

«VK Реклама» расширила возможности медийного продвижения для роста узнаваемости брендов. Бизнес может показывать in-stream-рекламу — ролики в видеоконтенте — длиной до 30 секунд с оплатой за полные досмотры (CPV — Cost per View).

Новое целевое действие «Просмотр рекламы» увеличивает возможности охватных кампаний. ML-модели платформы анализируют предложение бизнеса и показывают видеорекламу пользователям, которые вероятнее досмотрят ролик до конца.

Ранее для запуска рекламы в видеоконтенте было доступно одно целевое действие — «Показы рекламы». Алгоритмы транслируют видео широкой аудитории, чтобы рассказывать о бренде, а бизнес платит за тысячу показов ролика.

Для запуска in-stream-видеорекламы необходимо перейти в раздел «Узнаваемость и охват» и выбрать объект продвижения: сайт, сообщество «ВКонтакте» или мобильное приложение. Затем нужно задать параметры аудитории и другие настройки продвижения. Дополнительно можно ограничить частоту показа роликов на пользователя и подключить внешнюю верификацию показов объявлений и досмотров видео.

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