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Mail.ru Group открыла дополнительный мобильный инвентарь для видеорекламы

Интернет Интернет-реклама

В рамках развития рекламных инструментов и видеоинвентаря Mail.ru Group объявила о расширении списка площадок для запуска кампаний с прероллами в myTarget. Теперь клиенты рекламной платформы смогут использовать in-stream-формат в видеоконтенте мобильных приложений «Вконтакте» на iOS и Android. Ранее прероллы myTarget показывались в десктопных версиях социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», мобильном приложении ОК и в других проектах Mail.ru Group.

Благодаря расширению инвентаря закупка видеорекламы доступна по аукционной модели в рамках единой рекламной сети. Таким образом, рекламодатели смогут охватить еще более широкую, но при этом релевантную аудиторию с помощью мультиканальных видеокампаний.

Преролл – короткий ролик до 30 секунд, который воспроизводится перед основным видеоконтентом. Для запуска кампаний с видеорекламой доступны модели закупки с оплатой за показ (CPM) или за полный досмотр видео (CPV). Распределить бюджет с учетом целей рекламодателя помогут три аукционные стратегии: максимальное число показов, фиксированная ставка и минимальный расход.

Формат решает не только брендовые, но и performance-задачи, направленные на увеличение конверсий. В рекламный ролик можно добавить ссылку на сайт (пользователь увидит кнопку призыва к действию «Перейти на сайт») или на мобильное приложение (появится предложение установить его из App Store или Google Play). Ссылка активна на протяжении всего показа рекламы, что дополнительно мотивирует пользователей совершать конверсии – переходить на сайт.

Охватить наиболее релевантную аудиторию помогут доступные технологии рекламной платформы: от таргетинга по социально-демографическим характеристикам и интересам до ремаркетинга. Отслеживать эффективность продвижения рекламодатели могут в статистике рекламного кабинета или в конструкторе отчетов.

Видео для преролла должно быть объемом не более 10 МБ и разрешением 640x360, 1280x720 или 1920x1080. Платформа поддерживает формат MP4 (MPEG-4): кодеки видео – H.264, кодек аудио – AAC. Контент ролика может быть загружен в myTarget, только если он отвечает ключевым требованиям и политикам системы.



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