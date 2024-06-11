МТС начинает отключать старые сети 3G

МТС приступает к поэтапному отключению в России сетей мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS) и переводу высвободившихся частот в современный стандарт 4G (LTE), что даст абонентам увеличение скорости мобильного интернета от 10% до 30%. С 20 июня компания полностью прекратит использование сетей третьего поколения в Угличе Ярославской области, а с октября планирует постепенный, в течение 2025 г., отказ от технологии 3G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Кроме увеличения скорости передачи данных и емкости сети, перевод частот из 3G в LTE улучшает покрытие на местности и внутри зданий, а также расширяет доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

«Первые сети 3G начали запускаться в России почти 17 лет назад, они произвели революцию в скорости и удобстве повсеместного доступа к информации, контенту и цифровым сервисам. За это время появились новые технологии радиодоступа, скорости мобильного интернета выросли многократно и сегодня приходит время отказываться от старого стандарта. Сейчас не более 5% наших абонентов используют 3G устройства без поддержки LTE, их доля постоянно сокращается. В некоторых регионах количество таких телефонов настолько мало, что дает нам возможность незаметно для клиентов выключать сети 3G и высвобождать ценный частотный ресурс для актуальных, более эффективных технологий», – отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«В июне в пилотном проекте в Угличе мы полностью переводим оставшиеся частоты из 3G в LTE. Так мы быстро и при незначительных затратах в начале туристического сезона расширим емкость сети как минимум на 10%. После этого «пилота» МТС планирует с октября приступить к поэтапному, в течение 2025 г., отключению сетей третьего поколения в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а с 2026 г. мы намерены полностью высвобождать частоты 3G под нужды LTE в большинстве регионов страны», – сказал Белов.

В Угличе после отключения сети 3G у незначительной части абонентов со старыми терминалами 2G+3G без поддержки LTE останется возможность совершать голосовые звонки в сети 2G. МТС уведомит этих клиентов заранее и адресно с предложением обновить устройства.

В декабре 2023 г. МТС успешно завершила во Всеволожске Ленинградской области первый пилотный проект по полному выключению сети 3G, выстроив систему взаимодействия с абонентами по их адресному уведомлению и консультированию.