Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила покрытие LTE в Закамье за счет отключения устаревшего стандарта 3G

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, еще в трех закамских городах Татарстана. Благодаря обновлению свыше 70 базовых станций в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, жители этих городов получили доступ к ускоренному мобильному интернету и технологии VoLTE для голосовых звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате рефарминга (перевода) базовых станций 3G в стандарт LTE, скорость передачи данных в сети МТС в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево увеличилась на 35%. Покрытие на местности и проникновение сигнала внутрь зданий также улучшились - базовая станция LTE 2100 МГц имеет больший радиус действия, чем в LTE 2600 МГц, ранее использовавшегося в стандарте связи 3G.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

«Благодаря рефармингу в Набережных Челнах, который мы провели осенью прошлого года, средние скорости мобильного интернета в автограде выросли на треть. Теперь обновленная телеком-инфраструктура стала доступна и для 175 тысяч жителей Бугульмы, Лениногорска, Азнакаево. В дополнение к увеличению скорости интернета, перевод частот в стандарт 4G дает татарстанцам еще одно преимущество — расширяет доступ к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE, которая позволяет совершать голосовые звонки с «эффектом присутствия» собеседника и очень быстрым соединением», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Рефарминг частот в городах Закамья — часть масштабного проекта МТС по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, направленного на повышение качества связи и расширение возможностей для абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Абонент недоступен. За год в России заблокированы десятки миллионов SIM-карт

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще