Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме

Минцифры и операторы связи готовят стратегию развития отрасли. Сейчас телеком вносит в ВВП страны самый малый вклад за последние 30 лет. Росту рынка может поспособствовать отказ от устаревших технологий, в частности 3G, расширение рынка связи за счет присоединения новых территорий и распределение частот между операторами. Вместе с тем срок перехода на 5G в России откладывается.

Стратегия развития связи

Минцифры совместно с российскими операторами связи подготовили стратегию развития отрасли до 2035 г., пишет «Коммерсант». Сейчас готова только предварительная ее версия.

Документ разрабатывается во исполнение поручения Президента России Владимира Путина. Стратегия должна быть утверждена в 2023 г. Финансировать ее предполагается за счет бюджетов госпрограмм и внебюджетных источников. В подготовке стратегии участвуют не только ведущие операторы, но и отечественные производители телеком-железа, пишет издание. Документ будет учитываться при разработке «Стратегии развития информационного общества в России до 2030 г.» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Представитель Минцифры сообщил изданию, что проект стратегии должен быть представлен Правительству до конца мая 2023 г. Сейчас министерство принимает предложения от отрасли. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что работа над документом ведется, и он будет представлен на очередной стратегической сессии.

Повышение инвестиционной привлекательности

Инвестиции в телеком-отрасль снизились на 5,8% по результатам 2022 г., следует из документа. Это связано с сокращением объема вложений операторов (показатель упал на 17,6%). Вклад операторов составляет 38% от всего объема инвестиций.

В документе также отмечается, что вклад отрасли связи в ВВП в 2022 г. упал втрое (до тридцатилетнего минимума). По итогам 2022 г. валовая добавленная стоимость компаний сегмента достигла только 1,1 трлн руб.

Решить эти проблемы могут расширение рынка услуг связи (присоединение к России новых территорий), а также интерес к отечественной отрасли связи со стороны развивающихся стран, отмечается в предварительной версии стратегии. Помимо этого, на инвестиционную привлекательность должны повлиять импортозамещение «железа» и отказ от развития устаревших технологий. Например, к 2027 г. предполагается отказаться от стандарта 3G.

Отказ от старых технологий сопровождается и задержкой ввода 5G и 6G в стране. Их коммерческое использование должно начаться с 2030 г., следует из стратегии. Предполагается, что 5G будет доступна в городах с населением от 100 тыс. человек. Ранее в «дорожной карте» развития связи отмечалось, что около 100 тыс. российских граждан начнет пользоваться 5G на базе отечественных решений уже в 2023 г. К 2030 г. число пользователей достигнет 50 млн человек.

Юлия Орлова, ДРТ: Фокус на автоматизацию систем внутреннего контроля — это тренд 2023 года для налогового мониторинга Маркет

В документе указано, что для достижения поставленных в стратегии целей необходимо выстроить новые принципы взаимодействия между операторами связи, госорганами, а также игроками рынка транспортной и энергетической инфраструктуры. Например, в 2023 г. в России должны появиться инструменты распределения частот между такими игроками. Видимо, возможные проблемы из-за использования необходимых частот оборонкой будут решаться тем, что пользовательские сети связи будут строиться сразу для нужд обороны, госуправления и безопасности.

Снижение вклада в ВВП — это не так и плохо

Операторы связи поддерживают отказ от устаревших технологий. Например, представители МТС сообщили «Коммерсанту», что отключат 3G по мере отказа абонентов от соответствующих устройств 3G, которые не поддерживают LTE, после 2025 г. Сейчас таковые используют только 6% абонентов оператора. Представители «Билайна», Tele2 и «Ростелекома» отказались от комментариев изданию.

Основатель сервиса телефонии для бизнеса SipUni Артемий Мороко считает, что снижение вклада отрасли связи в ВВП страны связано с тем, что стоимость тарифов почти не менялась. По его мнению, есть все предпосылки для того, чтобы цены выросли.

При этом эксперты сошлись во мнении, что снижение вклада отрасли ВВП — это нормальная история. Например, с этим же сталкиваются и страны Европы, отмечает замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по беспроводной связи Александр Сиволобов. По его мнению, связь нужно рассматривать не с учетом вклада отрасли в ВВП, а учитывая достижения целей социально-экономического развития.