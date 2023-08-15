Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше

В России утверждена стратегия развития телеком-сферы. Она подразумевает отключение 3G-сетей к 2030 г. и запуск 5G и 6G к 2035 г. строго на отечественном оборудовании. Оценить возможности новых стандартов связи жители сел и деревень не смогут – им не полагаются ни 5G, ни тем более 6G.

Вектор развития определен

Минцифры России сообщило CNews об утверждении стратегии развития телеком-отрасли связи на ближайшие восемь лет, до 2035 г. Она разрабатывалась непосредственно с участниками рынка и в настоящее время находится на этапе общественного обсуждения, которое продлится до середины сентября 2023 г.

Согласно тексту самой стратегии и пояснительной записки к ней, в ближайшие годы россиян ждут разительные изменения в сфере мобильной связи. Так, не позднее 2031 г. в России будут отключены сотовые сети третьего поколения с целью высвобождения частот под более современные технологии связи. Этот процесс будет идти на протяжении всех оставшихся до дня «икс» лет, то есть с момента принятия стратегии и до конца 2030 г.

Также стратегия предусматривает развертывание сетей 5G во всех крупных городах России в период с 2031 по 2035 гг. В этом плане страна очень сильно отстает от многих иностранных государств, где 5G-сети стремительно развиваются едва ли не с середины прошлого десятилетия. Более того, в середине августа 2023 г., как сообщал CNews, власти поставили точку в вопросе предоставления операторам связи доступа к «золотому диапазону» частот 5G, который используется в других странах – этого доступа им не видать.

Фото: http://it.alania.gov.ru/news/950 Российские сотовые сети ожидает скачок развития. Но не раньше, чем через 8-12 лет

Наконец, финальным этапом новой стратегии станет постепенное развертывание сотовых сетей шестого поколения, 6G. Он должен начаться в 2031 г. и завершиться в 2035 г. На момент выхода материала ни в одной стране мира сотовых сетей 6G не существовало, хотя разработка технологий для них уже ведется – по предварительным прогнозам, строительство таких сетей за рубежом должно начаться во второй половине текущего десятилетия.

Промежуточные этапы

Запуску российских сотовых сетей пятого и тем более шестого поколений будут предшествовать несколько промежуточных этапов. Первый – это разработка и внедрение российского оборудования для сетей четвертого поколения, и он растянется вплоть до 2030 г. Стоит отметить, что этот этап уже начался – например, в начале августа 2023 г. государство выделило несколько миллиардов рублей компании Yadro в виде субсидии на разработку базовых станций 4G. В тот же период времени операторы связи приступили к тестированию БС других отечественных вендоров, хотя о массовом их внедрении речи пока нет.

С 2023 по 2030 гг. будет проходить и другой промежуточный этап – в России начнется разработка телеком-оборудования стандартов 5G и 6G-Ready. Также стратегия предполагает внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G к 2030 г., а к 2035 г – еще и 6G.

До 2030 г. в России также должны быть нормативно закреплены основные принципы «дальнейшего развития сетей 4G и 5G», под которыми авторы стратегии подразумевают, в том числе, «использование диапазона радиочастот 4800-4990 МГц (с потенциалом расширения до 4400-4990 МГц) в качестве основного для создания сетей мобильной связи 5G».

5G только для жителей крупных городов

Полноценное массовое развертывание сотовых сетей 5G в России предварительно назначено на 2031-2035 гг. Этот этап подразумевает использование исключительно базовых станций отечественной разработки.

Воспользоваться сетями нового (для России) поколения смогут жители и гости лишь крупных населенных пунктов – от 100 тыс. человек, говорится в пояснительной записке к стратегии. Это означает, что проживающим в менее крупных городах, селах и деревнях 5G-сети в ближайшие 12 лет точно «не светят».

Руслан Ахлебининский, «Вымпелком»: Живое общение остается одним из самых эффективных каналов продаж бизнес

В этот же период (с 2031 по 2035 гг.) должна стартовать коммерческая эксплуатация сетей шестого поколения. К моменту выхода материала его производство в России еще не началось, но о его скором возможном появлении CNews писал еще летом 2022 г.

Над соответствующим проектом работали «Сколтех» совместно с Научно-исследовательским институтом радио (ФГБУ НИИР), подведомственным Минцифры, и они запросили 30 млрд руб., которые хотели потратить на создание базовых станций стандарта 6G. На тот момент многие основные операторы связи были настроены крайне скептически по отношению к этой инициативе и говорили, что для начала нужно заняться развитием имеющихся у них сотовых сетей 4G.

Актуальная ситуация с российскими сотовыми сетями

На середину августа 2023 г. в России не существовало сотовых сетей пятого поколения, доступных широким массам. Доступ к нужным частотам не дают российские власти, а доступ к базовым станциям Nokia и Ericsson – власти зарубежные. Они топчутся на месте и пытаются максимально разогнать сотовые сети 4G, строительство которых в России началось более 10 лет назад. Таким образом, в большинстве российских регионов реальные скорости мобильного интернета сильно отстают от базового тарифного плана проводного интернета в крупных городах – 100 Мбит/с. Скорость передачи данных в 5G-сетях измеряется в гигабитах в секунду.