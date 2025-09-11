Современные сети 5G в России могут построить на частотах древних 3G. Опрос

Давно устаревшие сотовые сети 3G могут лечь в основу новых сетей 5G в России. Операторы, вероятно, позаимствуют у них частоты, потому что диапазон, который используется для 5G в большинстве стран мира, давно занят силовиками, и высвобождать его они не спешат.

Было три, стало пять

Российские операторы связи могут задействовать частотный диапазон сотовых сетей третьего поколения (3G) для строительства сетей пятого поколения (5G), пишут «Известия». Оператор «Билайн» уже подал такую заявку в Госкомиссию по радиочастотам.

Заседание комиссии должно состояться в середине октября 2025 г. В заявке «Билайна» говорится о выделении частот в диапазонах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц «для проведения научных, исследовательских, опытно-экспериментальных и конструкторских работ в опытной зоне, которую предстоит развернуть в московском метро», отмечает издание.

Российское Минцифры осведомлено об инициативе оператора и подтверждает факт получения его заявки. «В настоящее время ожидаем от оператора информацию о цели и задачах пилотирования», – сказали изданию представители министерства.

Почему все так

Во всем мире сотовые сети 5G начали массово строиться в 2019 г. В России на момент выхода материала в общем доступе не было ни одной такой сети. Основная проблема – это даже не санкции и не ограничение поставок иностранных базовых станций, ведь в России уже научились создавать свои БС.

FreePik Россияне ждут 5G годами. И никак не могут дождаться

Основная проблема – это частоты, потому что «золотой диапазон» 3,4–3,8 ГГц занят силовиками, и они пока не готовы отдать его. В этом диапазоне работают сети 5G в большинстве стран, где они построены.

Одновременно с этим операторы массово отключают сотовые сети 3G по всей России – они давно морально устарели, так как не способны передавать информацию на той же скорости, на которой работают сети 4G и тем более 5G.

Сети четвертого поколения развиваются в России на протяжении последних 15 лет.

И в метро, и в городах

В заявке «Билайна» говорится об использовании старых частот для 5G только в метро. Однако этот механизм вполне мог бы пригодиться и за его пределами, например, для покрытия городов.

Такое мнение высказал «Известиям» генеральный директор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, сети 5G на частотах 3G пригодились бы в городах-миллионниках, коих в России всего 16, а также в пригородах и на отдельных небольших локациях.

К последним Анкилов отнес предприятия, университеты и бизнес-центры. Он также привел в пример операторов в США, которые, с его слов, уже довольно давно используют частоту 2100 МГц для своих сетей пятого поколения.

Не без причины

По мнению гендиректора группы компаний ST IT Антона Аверьянова, операторы связи хотят строить 5G-сети именно в диапазонах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц потому, что в этом случае риск создания помех для военных сетей минимален. Он сообщил «Известиям», что тестирование именно в подземке предложено с целью «изучения совместимости оборудования, оценки пропускной способности (до 1 Гбит/с) и задержек».

Другие операторы связи высказывают опасения по поводу использования частот 3G для сетей пятого поколения. «Мы проводили исследования, оценивая возможности использования этих полос. Однако для полноценного внедрения 5G на базе частот, уже задействованных сетями 4G, необходимо перераспределение ресурсов в пользу нового поколения связи. Это может негативно сказаться на качестве обслуживания пользователей LTE. Без выделения «золотого» диапазона 3,4–3,8 ГГц запуск 5G в полном объеме невозможен», – сказали CNews представители «Мегафона».

«Для эффективного развития сетей пятого поколения необходимо выделить новый частотный ресурс, причем оптимальным по-прежнему считаем диапазон 3,4–3,8 ГГц», – заявили «Известиям» представители Т2.



