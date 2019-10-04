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Robots Can Dream разработала прототип нового медицинского робота

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Robots Can Dream (RCD lab) закончила разработку документации и прототипа робототехнического устройства для прецизионного инвазивного введения средств для расщепления жировых клеток (липолиза) в подкожном слое. Новое техническое решение будет применяться заказчиком разработки, компанией Lipolysis Robotics Inc. (Сан Диего), в косметической медицине и дерматологии.

Легкая и компактная роботизированная «рука» несет специально разработанный картридж с набором сенсоров для выполнения управляемой инъекции кластером из нескольких десятков игл. Разработка обеспечивает максимальные стандарты безопасности и может работать в непосредственной близости от тела человека. Реализованная технология позволяет обеспечить точную доставку препаратов под кожу, снижает стоимость работ специалиста и улучшает показатели эффективности процедуры.

«Проект по разработке длился более восьми месяцев и выполнялся в рамках международных стандартов ISO 15288. Испытания, проходившие в рамках работы над новой технологией, доказали ее эффективность» - сказал Рамис Гилязетдинов, руководитель проектной группы RCD.

Robots Can Dream (RCD lab) – профессиональное бюро инженерного дизайна начало работу в 2015 г. в Республике Татарстан. С 2018 г. компания предлагает свои услуги по цифровой разработке решений для компаний на рынках России, США и Китая. Входит в группу компаний «Технократия».

За пять лет работы командой RCD lab реализовано более пятидесяти R&D и Digital проектов по направлениям Augmented reality – AR (Дополненной реальности), Virtual reality – VR (Виртуальной реальности), носимой и портативной электроники, робототехники и Industrial Internet of Things – IIoT (Промышленного интернета вещей). Предприятие является разработчиком и изготовителем серии приборов и устройств общепромышленного применения.



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