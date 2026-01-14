SL Soft FabricaONE.AI обновила IDP-сервис, добавив дополнительные механизмы контроля качества изображений в документах и ИИ-поиск

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила очередной релиз IDP-сервиса (продукт входит в кластер SL Soft AI). В обновленной версии усовершенствован пользовательский интерфейс, расширены инструменты контроля качества поступающих на распознавание документов, а также добавлена поддержка интеллектуального поиска по массиву обрабатываемых документов. Развитие собственного портфеля продуктов с применением ИИ относится к основным драйверам роста ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Добавлен механизм оценки качества сканов или фотографий документов с помощью метрики DPI (dots per inch, точки на дюйм). Теперь IDP-сервис автоматически выявляет низкокачественные файлы и прогнозирует вероятность ошибок при извлечении данных. Сотрудники своевременно получают уведомления о потенциальных проблемах и могут оперативно запрашивать у контрагентов цифровые изображения документов более высокого разрешения. Новая метрика дополняет индикатор качества текстового слоя, реализованный в прошлом релизе. Это позволяет компаниям снижать затраты на обработку документов за счет раннего выявления и исключения некачественных файлов.

Реализовано управление порогом уверенности распознавания атрибутов. Пользователи могут задавать минимальный уровень достоверности для конкретных полей: все, что ниже пороговых значений, автоматически будет выделено для дополнительной проверки. Это снижает риски ошибок в обработке документов, предотвращает перенос некорректных данных в учетные системы, помогает избежать путаницы в выплатах и сбоев в смежных бизнес-процессах, исключает потенциальные финансовые и репутационные потери.

Расширены функции обучения ML-модели распознаванию документов и выделению ключевых атрибутов документов в интерфейсе IDP-сервиса. Представлены преднастроенные шаблоны для ключевых реквизитов — должность, подпись и расшифровка подписи. Механизм позволяет без программирования и привлечения ML-инженеров интерактивно обучать модель на конкретных областях документа и улучшать точность извлечения юридически значимых полей.

Также в платформу интегрирован интеллектуальный поиск SL AI Search. Он работает в формате диалога: пользователь формулирует запрос на естественном языке и получает точный ответ, релевантный фрагмент документа или ссылки на файлы с необходимой информацией. Это значительно упрощает навигацию по массиву документов и ускоряет доступ к нужным сведениям.

Дополнительно доработан модуль контроля лицензий: система отображает сроки действия и текущее использование лицензий. Это позволит своевременно их продлять и предотвратить потенциальную остановку рабочих процессов. Также IDP-сервис теперь может поставляться в виде виджета с персонализированным интерфейсом, содержащим только необходимые инструменты. Виджет легко интегрируется через iFrame и адаптируется под бизнес-сценарии заказчика.

«Мы стремимся предоставить рынку максимально надежный и функциональный инструмент для интеллектуальной обработки документов. Добавленные механизмы контроля качества фото и сканов документов, ИИ-поиск и другие доработки оптимизируют трудозатраты заказчиков и позволяют строить устойчивые, безошибочные процессы автоматизации», — отметил Павел Борченко, советник управляющего директора SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI.