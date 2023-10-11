Модуль искусственного интеллекта платформы Robin включен в реестр российского ПО

Модуль Robin AI, компонент обновленной платформы для интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов Robin компании SL Soft, включен в Единый реестр российского ПО.

Сама платформа Robin была существенным образом доработана и теперь позволяет автоматизировать сквозные бизнес-процессы, в которых есть как рутинные, так и интеллектуальные задачи. В ней используются следующие инструменты: RPA, голосовые и текстовые боты, OCR- и ИИ-компоненты.

В частности, Robin AI дает возможность проводить распознавание, классификацию и анализ текстовых данных. Интегрированный в платформу модуль искусственного интеллекта способен: обрабатывать текст — классифицировать документы/обращения, распределять их по ответственным сотрудникам; выделять данные — обрабатывать документы и формировать на их основе новые в собственных корпоративных шаблонах; проверять данные — извлекать значения из текста (реквизиты, даты, имена и фамилии и др.) и вносить данные в информационные системы; проверять документы — применять интеллектуальные правила для контроля договоров, ТКП, ТЗ и т.п. на соответствие требованиям законодательства и корпоративным правилам; консультировать — искать и предоставлять специалистам техподдержки, колл-центров и административных служб ответы на запросы по базе знаний компании.

«Мы продолжаем развивать платформу Robin, чтобы расширять возможности бизнеса и повышать гибкость многих рабочих процессов. Наш продукт позволяет распределять задачи между цифровыми ассистентами и действующими сотрудниками, что существенно повышает эффективность бизнес-процессов, — отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin, SL Soft (ГК Softline) — Автоматизация бизнес-процессов сокращает затраты на решение рутинных и повторяющихся задач, снижает количество ошибок. AI-модуль позволяет автоматизировать выполнение и сложных задач, которые требуют анализа больших объемов данных, понимания естественного языка, обработки изображений, распознавания речи и т.д. Он может быть настроен и адаптирован под конкретные потребности бизнеса, быстро реагируя на растущие или меняющиеся потребности компании и позволяя вносить изменения в рабочие процессы».

Таким образом, модуль искусственного интеллекта значительно расширяет возможности платформы Robin в автоматизации бизнес-процессов, повышает эффективность и точность работы, не перегружая при этом сотрудников, а также улучшает клиентский опыт.