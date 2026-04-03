SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline) присвоила RS Team статус учебного центра по платформе Robin

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявляет о расширении партнерской экосистемы. Компания RS Team получила статус авторизованного учебного центра и партнера по сертификации российской платформы для интеллектуальной автоматизации Robin. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Развитие партнерской сети, образовательного направления и профессионального сообщества является одним из стратегических драйверов роста ГК Softline. Новый статус RS Team позволит клиентам и интеграторам ускорить подготовку специалистов, формировать внутреннюю экспертизу и внедрять роботизацию по единым стандартам вендора.

В рамках сотрудничества RS Team будет проводить обучение по платформе Robin для корпоративных заказчиков, партнеров и специалистов в сфере автоматизации. Программа включает как базовые курсы, так и углубленные практические треки для команд, реализующих проекты роботизации.

Особенность обучения — формат закрытых групп с фокусом на одну компанию. Это позволяет адаптировать программы под уровень подготовки сотрудников, специфику бизнес-процессов и прикладные задачи автоматизации. По итогам обучения участники смогут пройти сертификацию и подтвердить знания и практические навыки работы с платформой Robin.

На текущий момент учебный центр RS Team уже опубликовал расписание первых пяти курсов по платформе Robin. В него вошли базовые и продвинутые программы, обучение по управлению проектами роботизации, развитию центров экспертизы и сертификация заказчиков.

«Мы рассматриваем развитие образовательного направления как важную часть роста экосистемы Robin. Сотрудничество с RS Team позволит сделать обучение по платформе более доступным для клиентов и партнеров, а также усилит практическую подготовку специалистов, которым предстоит запускать и масштабировать проекты роботизации в компаниях», — сказал Павел Сергеев, исполнительный директор Robin SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline).

«Получение статуса авторизованного учебного центра Robin — важный этап для нашей компании. Мы видим высокий спрос на практико-ориентированное обучение в области автоматизации и готовы помогать заказчикам формировать устойчивую экспертизу внутри команд», — сказал Александр Ковязин, руководитель образовательных программ RS Team.