SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline) присвоила RS Team статус учебного центра по платформе Robin

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявляет о расширении партнерской экосистемы. Компания RS Team получила статус авторизованного учебного центра и партнера по сертификации российской платформы для интеллектуальной автоматизации Robin. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Развитие партнерской сети, образовательного направления и профессионального сообщества является одним из стратегических драйверов роста ГК Softline. Новый статус RS Team позволит клиентам и интеграторам ускорить подготовку специалистов, формировать внутреннюю экспертизу и внедрять роботизацию по единым стандартам вендора.

В рамках сотрудничества RS Team будет проводить обучение по платформе Robin для корпоративных заказчиков, партнеров и специалистов в сфере автоматизации. Программа включает как базовые курсы, так и углубленные практические треки для команд, реализующих проекты роботизации.

Особенность обучения — формат закрытых групп с фокусом на одну компанию. Это позволяет адаптировать программы под уровень подготовки сотрудников, специфику бизнес-процессов и прикладные задачи автоматизации. По итогам обучения участники смогут пройти сертификацию и подтвердить знания и практические навыки работы с платформой Robin.

На текущий момент учебный центр RS Team уже опубликовал расписание первых пяти курсов по платформе Robin. В него вошли базовые и продвинутые программы, обучение по управлению проектами роботизации, развитию центров экспертизы и сертификация заказчиков.

«Мы рассматриваем развитие образовательного направления как важную часть роста экосистемы Robin. Сотрудничество с RS Team позволит сделать обучение по платформе более доступным для клиентов и партнеров, а также усилит практическую подготовку специалистов, которым предстоит запускать и масштабировать проекты роботизации в компаниях», — сказал Павел Сергеев, исполнительный директор Robin SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline).

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов
Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов Безопасность

«Получение статуса авторизованного учебного центра Robin — важный этап для нашей компании. Мы видим высокий спрос на практико-ориентированное обучение в области автоматизации и готовы помогать заказчикам формировать устойчивую экспертизу внутри команд», — сказал Александр Ковязин, руководитель образовательных программ RS Team.

Другие материалы рубрики

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/