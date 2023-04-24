ГК Softline создает новую компанию SL Soft

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline объявляет об образовании новой компании под брендом SL Soft, которая станет одним из крупнейших на российском рынке вендоров бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В портфель SL Soft войдут российские программные продукты, как уже существовавшие в рамках подразделений группы Softline, так и недавно приобретенные у ГК «Аплана».

Создание разработчика программных продуктов SL Soft – еще один стратегический шаг в развитии группы Softline. Вывод нескольких полностью импортонезависимых продуктовых линеек от SL Soft позволит группе предложить заказчикам полный комплекс решений по переводу информационных систем на российские технологии. В него входят собственные бизнес-приложения, а также дополнительные сервисы: заказная разработка ПО, консалтингово-внедренческий бизнес, поддержка и сопровождение.

Стратегия компании SL Soft сфокусирована на консолидации российской экспертизы в области разработки ПО, развитии продуктов для цифровой трансформации с высоким уровнем отказоустойчивости. Все продукты в портфеле SL Soft включены в Единый реестр программ и баз данных Минцифры России.

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В настоящее время портфель SL Soft включает в себя продукты в направлениях: управление персоналом на базе продукта «БОСС-кадровик» – российского решения для автоматизации всего комплекса HR задач крупных предприятий и холдингов; роботизация и интеллектуальная аналитика на базе передовых отечественных платформ ROBIN RPA и Preferentum, которые позволяют использовать искусственный интеллект для снижения нагрузки или даже полной замены человека во многих операциях при решении сложных бизнес-задач; управление цифровыми документами/контентом на базе линейки продуктов «Цитрос», предназначенных для построения экосистемы управления цифровым контентом юридически-значимого электронного документооборота, кадрового ЭДО и электронных архивов, а также ряд сервисов на базе платформы SL ECM.

Тагир Яппаров, член совета директоров ГК Softline: «Российский бизнес сегодня стремится не просто замещать западные решения, а выбирает зрелые продукты и технологии, способные стать платформой для дальнейшего цифрового развития. В фокусе внимания полнота функциональности, широкое применение искусственного интеллекта и роботизации, сквозная цифровизация управленческих процессов. Мы ставим себе амбициозные задачи кратного роста бизнеса в ближайшие годы как за счет плотной работы с заказчиками и выхода на новые географические рынки, так и за счет постоянного совершенствования и расширения продуктовой линейки».