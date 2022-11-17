Robin заняла первое место в рейтинге RPA-платформ по версии CNews

Согласно исследованию CNews, опубликованному 15 ноября 2022 г., RPA-платформа компании Robin заняла первое место среди российских платформ роботизации в 2022 г.

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей более 30 критериев, разбитых на 4 группы: общие характеристики платформы; характеристики оркестратора; характеристики студии и роботов; поддержка, обучение и прочие достижения.

По каждому из критериев была выработана трехбалльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.

«В этом году мы видим существенный прогресс российского рынка RPA, что подтверждают не только наши наблюдения, но и слова конечных заказчиков, — сказал Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Пару лет назад большинство компаний обращались за роботизацией к 2-3 ключевым мировым вендорам. Сегодня выбирают из 5-7 российских разработок».

Олег Тремзин, Softline: Техподдержка решений вендоров, покинувших российский рынок — самый частый запрос заказчиков Импортозамещение

Лидером рейтинга была признана RPA-платформа Robin RPA компании Robin. Решение обогнало конкурентов по большинству параметров и, что особенно важно в текущих условиях, удовлетворяет максимальному набору требований корпоративной архитектуры и информационной безопасности. Кроме того, роботы на платформе Robin RPA отличается кроссплатформенной реализацией и независимостью от технологий Microsoft.

«Современная платформа роботизации — это уже больше чем RPA. Возможность связать выполнение разных роботов в один сквозной процесс, размещать на шагах процесса нужных роботов, передавать данные между роботами, использовать в процессе встроенные интеллектуальные действия, такие как: OCR, NER, распознавание и синтез речи, чат-ботов, правила обработки документов, — все это должно быть доступно и просто для заказчика», — сказал Павел Борченко, генеральный директор Robin.