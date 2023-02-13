Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программных роботов Robin создали модуль распознавания Robin OCR. Это продукт, используемый программным роботом для потоковой обработки документов. В основе решения – платформы ESV Platform и Robin RPA.

Robin — российский разработчик программных роботов. Продукты, созданные на платформе Robin, – это цифровые сотрудники, которые берут на себя множество рутинных операций и высвобождают время реальных сотрудников для интеллектуальных задач.

Роботы Robin применяются коммерческими компаниями корпоративного сегмента, организациями госсектора и предприятиями, чья деятельность связана с большим количеством рутинных процессов, обработкой и маршрутизацией информации.

Konica Minolta – эксклюзивный дистрибьютор решений EasyData и ESV Platform на территории России. Специалисты компании владеют опытом автоматизации документооборота с применением OCR-технологий.

Konica Minolta и Robin много лет совместно реализуют проекты по RPA. Продукт для обработки потоков документов, созданный партнерами на основе ESV Platform и Robin RPA, усилит возможности обеих компаний и поможет заменить иностранные OCR-решения на российском рынке.

Robin OCR автоматизирует процессы распознавания, извлечения, проверки, а также последующий экспорт данных и документов в учетную систему согласно требованиям заказчика. Для обработки и анализа используются нейросети. В случае необходимости оператор может провести дополнительную верификацию данных. Решение взаимодействует с различными OCR-движками, что обеспечивает гибкость в его настройке и внедрении.

Robin OCR включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что подтверждает соответствие софта актуальным правилам и требованиям российского законодательства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне сумели получить в США патент на свою систему распознавания изображений

«Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода

Softline потратил $15 млн на созданную белорусами польскую ИТ-компанию

Telegram впервые в истории опередил WhatsApp по объему трафика в России

Российская ИТ-компания крупно заработала на банках, чьи приложения изгнали из iPhone и Android

NASA потратила $35 млн на бесполезный софт. Кибербезопасность под угрозой

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли
Показать еще