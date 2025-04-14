Подтверждена совместимость платформы Robin от SL Soft и «Ред ОС» 8 от «Ред Софт»

Компании-разработчики «SL Soft» (ГК Softline) и «Ред Софт» провели тестирование платформы Robin в среде «Ред ОС» 8. Пользователи продуктов смогут построить безопасную среду на базе отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа Robin помогает автоматизировать работу с помощью искусственного интеллекта, роботов и распознавания текста. Теперь она доступна на «Ред ОС» 8. Специалисты компаний подтвердили корректность установки и работы всех компонентов платформы, включая новые ИИ-функции.

«Ред ОС» – операционная система семейства Linux. Сертифицирована ФСТЭК России, может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. В «Ред ОС» 8 используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования.

Официальный двусторонний сертификат совместимости гарантирует пользователям стабильную работу Robin в среде «Ред ОС» 8. Кроме того, оба продукта входят в Единый реестр ПО Минцифры России и соответствуют требованиям и могут использоваться для работы в организациях с повышенными требованиями к безопасности.

«Вместе с «Ред Софт» мы можем предложить рынку удобную и эффективную технологическую альтернативу зарубежного ПО. Подтвержденная совместимость работы Robin с «Ред ОС» 8 открывает возможности для интеллектуальной автоматизации в полностью российской ИТ-среде без потери качества и снижения безопасности», – сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline).

«Мы продолжаем расширять экосистему совместимого ПО, обеспечивая пользователям «Ред ОС» широкий выбор эффективных решений. Использование «Ред ОС» 8 совместно с Robin открывает новые перспективы для современного бизнеса, использующего технологии искусственного интеллекта. Совместимость платформ гарантирует стабильность работы и защиту данных, а также обеспечивает независимость от иностранного ПО, что особенно актуально в данный момент», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».