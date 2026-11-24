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Селиванов Семен
СОБЫТИЯ
|24.11.2026
|Пять компаний обеспечили больше половины прироста выручки российского финтеха 1
|02.03.2007
|15 марта откроется Corporate Intranet-3 1
|19.02.2007
|15 марта откроется форум Corporate Intranet-3 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Селиванов Семен и организации, системы, технологии, персоны:
|IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 2
|Рязанцева Анастасия 2 2
|Зотов Виталий 4 2
|Колесников Артем 2 2
|Тулинов Юрий 2 2
|Еремин Сергей 9 2
|Селютин Александр 60 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Орлова Наталья 4 2
|Пчельников Павел 3 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48472 2
|Россия - РФ - Российская федерация 170264 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.