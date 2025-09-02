«Календарь» в RuStore и видео без скачиваний: какие обновления получил «Яндекс 360»

«Яндекс 360» представил новые возможности для повседневной командной работы. Мобильный «Календарь» стал доступен в RuStore, а видео с общих дисков теперь можно смотреть прямо в браузере без скачивания. Обновления получили и другие сервисы — «Трекер», «Доски», «Вики», «Почта», «Формы» и инструменты управления организацией. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Вебинары без загрузок, календарь — в новом магазине приложений

В «Яндекс Диске» добавлена поддержка воспроизведения видео с общих дисков прямо в браузере — вебинары, обсуждения и записи мероприятий доступны без предварительной загрузки. Это позволяет экономить время сотрудников и дает им возможность сразу подключаться к обсуждениям и обучению.

Мобильная версия «Календаря», помимо Google Play и AppStore, стала доступна и в RuStore. Приложение не отличается по функциям от веб-версии: в том числе может работать без интернета. Получится планировать встречи во время перелетов или длительных поездок без связи.

В «Телемосте» добавлен поиск по списку присутствующих — так легче проверить, подключился ли к встрече нужный участник.

Ускоренная совместная работа

В «Трекере» добавлено новое условие триггеров — «Параметры связанных задач». Оно позволяет автоматически применять набор действий к родительской задаче при изменениях в подзадачах. Браузерные уведомления теперь можно включать прямо из меню, а в левую панель вынесена история изменений с подсказками по новым инструментам, виджетам и функциям.

Также в «Трекере» появился новый модуль в обучающем курсе про «Трекер». В «Автоматизации процессов» менеджеры и администраторы узнают, как создавать, настраивать и применять триггеры, а также научатся работать с макросами.

В «Досках» расширены настройки прав доступа для групп пользователей: создатели и модераторы устанавливают, кто может экспортировать и дублировать доски, удалять чужие объекты, запускать таймер, призывать всех к себе и скрывать содержимое фреймов. Параметры можно задать для сотрудников и гостей по ссылке «Поделиться». Интерфейс также обновился: «История версий» и «История изменений» размещены в левом сайдбаре во вкладках «Версии» и «Активность». Появилась загрузка файлов на доску через Drag-and-Drop.

В «Вики» улучшены сценарии доступа при переносе страниц — можно сохранить наследование прав от родительской страницы или прервать его. Добавлен просмотр галереи изображений на странице (перелистывание, полноэкранный режим, скачивание, копирование ссылки), компактнее стал интерфейс редактора, появилась горячая клавиша (хоткей) для быстрого входа в редактор.

Расширенное администрирование: аудит-логи, контакты, «Почта» и «Формы»

В инструментах управления организацией обновлен дизайн карточек аудит-логов и добавлена их фильтрация по источнику события и IP — так проще отслеживать действия сотрудников и повышать уровень безопасности. Администраторы теперь могут корректировать контакты в каталоге и использовать фильтр «Только заблокированные сотрудники».

В «Почте» для входящих писем появились уведомления о внешних адресатах, которые администратор может включить через API, а в «Формах» обновлена главная страница: часто используемые формы можно добавлять в избранное для быстрого доступа.