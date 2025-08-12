Разделы

«Яндекс 360»: 60% россиян занимаются своими делами во время рабочих видеовстреч .

Почти половина россиян скучают на рабочих онлайн-звонках. Об этом свидетельствуют данные внешнего опроса, проведенного «Яндекс 360», куда входит сервис для видеовстреч «Телемост». Оказалось, что сотрудники редко бывают сосредоточенными на видеовстречах. Похвастаться вовлеченностью в диалог с коллегами могут всего 27% специалистов, а 18% улавливают только общую суть разговора, так как постоянно отвлекаются. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Исследование проведено «Яндекс 360» в июле 2025 г. среди 1250 респондентов из 17 регионов России методом онлайн-опроса. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Среди причин своей невнимательности треть работников выделяют большое количество других задач. Еще 25% жалуются на слишком большое количество участников конференции — за мыслью каждого трудно уследить. Практически в равной степени сотрудникам мешают сконцентрироваться слишком долгие звонки и невозможность понять цель разговора. Но главная причина, по которой не слушают коллег, — банальная скука. На нее жалуется почти половина россиян.

Большинство (60%) занимаются посторонними делами во время созвонов. В первую очередь это скроллинг соцсетей и развлекательных сайтов. Работающие удаленно часто посвящают время видеозвонка домашним делам: готовке или мытью посуды, например. А некоторые специалисты во время созвона успевают перекусить, уделить время домашним любимцам или даже потренироваться.

Но несмотря на все это, 83% специалистов стараются все же не упускать важную информацию на созвонах. Если это случилось, то большинство (26%) сразу идут расспрашивать коллег или пересматривают запись встречи. Остальные читают заметки от других участников, переспрашивают спикеров прямо во время звонка или прибегают к помощи ИИ-сервисов.

Исследование также показало, что 30% россиян тратят не менее 15 минут на подведение письменных итогов каждой видеовстречи. А у 9% из них каждый конспект занимает более 30 минут.

При этом 82% опрошенных согласны хотя бы иногда делегировать расшифровку и конспектирование встреч нейросетям, четверть специалистов уже пробовали такой инструмент, а 6% уже пользуются им постоянно. Треть работников, сталкивающихся с видеозвонками, знают, что с помощью нейросетей можно быстро перевести в текст готовую запись или даже сделать расшифровку основных тезисов, но пока не использовали эти инструменты на практике. Например, саммари встречи можно получить с помощью функции «Конспект» в «Телемосте».

Те, кто уже активно используют искусственный интеллект для создания конспектов беседы, уверены, что такое решение значительно облегчает рабочие процессы: «Конспектирование встреч очень полезно, когда необходимо провести несколько звонков с коротким промежутком. Часто встречи идут практически подряд, поэтому времени на переслушивание записей нет — тезисы нужно получать очень быстро. Автоматические конспекты удобны как для команды, так и для клиентов — благодаря им важные детали всегда под рукой и к ним можно вернуться в любое время», — сказал сооснователь креативного агентства MYGRIBS Максим Болонкин.

