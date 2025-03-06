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«Яндекс 360» запустил мобильное приложение «Календарь»

«Яндекс 360» представил фирменное мобильное приложение своего «Календаря». Оно помогает следить за расписанием и планировать дела, не упуская ничего важного. Приложение поддерживает сразу несколько календарей, например личный и рабочий, и может работать даже без подключения к интернету. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Календаре» можно создавать и редактировать самые разные события, от походов в театр до встреч с коллегами, и быстро находить нужные. Если встречу планируется провести по видеосвязи, приложение создаст ссылку на «Телемост» для всех участников. Чтобы личные и рабочие дела не смешивались, события из разных календарей выделены разными цветами. В «Календаре» также есть темная тема — с ней меньше устают глаза.

Своими календарями удобно управлять с экрана смартфона. Чтобы добавить новое событие, достаточно нажать на соответствующий временной слот. Длинное нажатие на событие позволяет перенести его на другое время, а растягивание и сжимание — изменить продолжительность. Не пропустить важную встречу позволят напоминания. Их можно настроить под себя: указать, за сколько времени до начала события о нем напомнить, а также выбрать способ, как это сделать — письмом или пуш-уведомлением.

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Планировать дела в «Календаре» можно даже в офлайне — например, в самолете. Без интернета можно просматривать, редактировать, добавлять новые и удалять неактуальные события. Все изменения будут синхронизированы с сервером, как только устройство подключится к сети. Еще одна опция для путешественников — автоматический переход «Календаря» на местное время при смене часовых поясов. Если пользователь продолжает жить по старому времени, ее можно отключить в настройках.

Приложение «Яндекс Календарь» доступно для iOS и Android. Владельцы устройств на iOS могут установить виджет календаря — на Android такая возможность появится в скором будущем. Также разработчики добавят в приложение возможность планировать встречи с учетом занятости участников и новые режимы отображения календаря: на три дня и на неделю.

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