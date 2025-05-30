Обновления в «Яндекс 360»: больше возможностей для защиты рабочих процессов

Обеспечивать безопасность рабочих процессов, быстро реагировать на риски и удобнее управлять доступами — все это стало проще благодаря обновлениям в виртуальном офисе «Яндекс 360».

Максимальная защита

Раздел «Безопасность» в панели администратора обновился: там появились новые события, фильтры и интерфейс. Теперь проще анализировать активность в сервисах. Логи теперь доступны по отдельным разделам, например, только по «Телемосту». Доступ к аудит-логам можно предоставить через API. Появились новые фильтры для быстрого поиска событий — по типу действия, сервису, пользователю и периоду. Это упрощает навигацию по логам при проверке инцидентов.

В «Яндекс 360» также появилась возможность задать обязательное использование двухфакторной авторизации — для всей организации, отдельных групп сотрудников или конкретных ролей. Это решение позволяет усилить безопасность входа в аккаунт и снизить вероятность несанкционированного доступа. Также появилась возможность завершить все активные сессии сотрудника: например, если он вошел в аккаунт с чужого устройства или уволился.

Внедрена поддержка федераций в Мессенджере. Сотрудников из федерации можно добавлять в групповые чаты, общаться с ними в личной переписке и находить через глобальный поиск. При этом, если сотрудник покинул компанию или сотрудничество между организациями завершилось, все переписки, истории и доступы удаляются автоматически. Удаляется не только история сообщений, но и права доступа участников к чатам — их исключают из них. Это особенно важно, если в переписке были документы или доступы к внешним ресурсам.

«Тема безопасности становится одной из ключевых для компаний, особенно тех, кто переходит в облако. Мы видим растущий запрос на прозрачность, управляемость процессов и снижение человеческого фактора в критичных задачах. Новые инструменты позволяют не только лучше понимать, как используются сервисы, что крайне важно для обеспечения информационной безопасности, но и быстро реагировать на любые изменения — от смены устройства до ухода сотрудника», — отметил директор по безопасности «Яндекс 360» Игорь Вербицкий.

Новые возможности «Почты», «Календаря» и «Досок»

В «Почте» обновился автоответчик. Теперь его можно настроить на конкретные даты — например, на время отпуска. Доступна отправка разных сообщений для внутренних и внешних адресатов, а также выбор получателей.

«Календарь» получил обновление мобильного интерфейса: пользователи могут выбрать, сколько дней показывать в приложении — один, пять или семь. Также в веб-версии появилась кнопка быстрой видеовстречи: переход в «Телемост» или копирование ссылки теперь доступны в один клик.

В «Досках» появилась функция «решенных» комментариев. Это упрощает контроль выполнения задач. Отдельное окно комментариев помогает следить за перепиской и быстрее находить нужную информацию.

«Трекер» теперь доступен отдельно от тарифа

Сервис задач «Трекер» можно подключить без основного тарифа «Яндекс 360» — предложение действует для новых пользователей.

Также в «Трекере» появились: фильтры в истории изменений задач; новая версия пользовательского API (V3) с поддержкой отображения зависимостей между проектами; улучшения в настройках локальных и кастомных полей; встроенные iframe-виджеты для дашбордов.