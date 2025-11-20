Разделы

Число владельцев пунктов выдачи Wildberries выросло за год более чем на 60%

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) зафиксировала высокий темп прироста числа предпринимателей – владельцев пунктов выдачи заказов: за последние 12 месяцев он составил порядка 62% относительно аналогичного периода 2024 г. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

При этом две трети (67%) партнерских ПВЗ открыты «сетевиками» (партнеры, которым принадлежит два или более пунктов выдачи). При выполнении обязательных услуг окупаемость партнерского ПВЗ составляет порядка четырех-пяти месяцев. Также владельцы ПВЗ могут получать дополнительные выплаты за прием, обработку и отправку клиентских посылок с помощью пилотного сервиса WB Track. Всего за несколько месяцев тестирования сервиса выплаты за оформление и отправку посылок выросли в три раза.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

«Благодаря развитию цифровых платформ сегодня у любого, даже начинающего предпринимателя, есть возможность открыть свое собственное дело. В отличие от традиционного бизнеса, где приходится тестировать гипотезы, с нуля выстраивать процессы и думать о привлечении клиентов, владельцы ПВЗ становятся частью масштабной экосистемы. Партнерам предоставляется понятная бизнес-модель, узнаваемость на старте и поддержка на всех этапах: от выбора помещения до обучения персонала. Для успеха предпринимателям нужно лишь грамотно воспользоваться этой возможностью», — отметил руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким.

Wildberries продолжает поддерживать высокие темпы открытия новых пунктов выдачи. К концу октября 2025 г. их число превысило 90 тыс. в 20 тыс. населенных пунктах России и стран присутствия компании.

