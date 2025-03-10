Wildberries открывает мощного конкурента «Авито» и «Почты России»

Wildberries начал доставлять посылки между пунктами выдачи. Рассчитать предварительную стоимость можно на сайте или в ближайшем пункте выдачи. Есть ограничения по размеру посылок, поэтому отправить, например, крупногабаритный тренажер не получится. Сервис тестируется в Москве, но скоро станет доступен и в других регионах. Это будет конкурент «Авито», «Почты России», СДЭК и других служб доставок.

Вместо «Почты» и «Авито»

Wildberries, один из крупнейших в России маркетплейсов, создал сервис по доставке посылок, сообщили CNews представители Wildberries. Теперь пользователи могут отправлять посылки прямо из пункта выдачи.

Сервис носит название WB Track и, по сути, является аналогом существующих в России сервисов доставки посылок – СДЭК, «Почты России», «Яндекс Доставки», «Авито Доставки» и пр.

На момент выхода материала WB Track работал в режиме тестирования – отправить посылку можно было лишь в 100 пунктах выдачи заказов Wildberries в Москве. Отправка доступна как по Москве, так и в другие регионы России. Представители маркетплейса сообщили CNews, что WB Track станет доступен по всей стране в ближайшие несколько месяцев.

Принцип работы

WB Track позволяет оформить заявку на отправку посылки в пункте выдачи заказов. Там же можно получить информацию о стоимости отправки – она будет зависеть от веса посылки, ее габаритов и дальности следования.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика Wildberries обещает очень оперативную доставку небольших посылок

Отдельно у WB Track есть сайт-калькулятор, где тоже можно рассчитать стоимость доставки. Отслеживание реализовано при помощи фирменного приложения Wildberries – посылки появятся в разделе «Доставки» вместе с обычными товарами, купленными на маркетплейсе.

WB Track имеет ряд ограничений – отправить с помощью этого сервиса, к примеру, крупногабаритный тренажер не получится, даже если отвезти его нужно в соседний пункт выдачи заказов. Как сообщили CNews представители маркетплейса, доступны четыре размера посылок – 16х25х5, 20х30х7, 25х45х12 и 456х65х20 см. Редакция CNews обратилась к представителям Wildberries с вопросом о лимитах по весу, потому что в посылку максимального размера запросто можно уместить несколько «блинов» от штанги по 25 кг каждый, и ожидает ответа.

Незачем ждать

Представители Wildberriees заверяют о минимальных сроках доставки посылок, но уточняют, что они во многом зависят от размера посылки. По их словам, из Москвы в Санкт-Петербург, между которыми около 640 км по прямой, отправление дойдет всего за сутки. В Хабаровск отправленная из Москвы посылка доедет примерно за восемь дней, преодолев за это время более 6100 километров пути.

Для сравнения, в начале марта 2025 г. сотрудник редакции CNews четыре дня ждал посылку весом 3 кг, отправленную «Почтой России». Между пунктами отправки и получения около 670 километров. Аналогичное расстояние посылка, имеющая схожий вес, но отправленная «Яндекс Доставкой» преодолела за пять дней.

«"Авито" приветствует любую добросовестную конкуренцию», – сообщили CNews представители «Авито». Представители «Яндекс Доставки» от комментариев на тему запуска конкурирующего сервиса отказались.

В чем преимущества

Доступ к WB Track во всех своих пунктах выдачи, коих в настоящее время 60 тыс. по России, Wildberries планирует в течение 2025 г. «В ближайшем будущем мы планируем внедрить дополнительные возможности, чтобы сделать отправку посылок удобнее для пользователей», – сказал CNews руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries & Russ Максим Ким. На вопрос редакции CNews, о каких именно возможностях идет речь, представители Wildberries к моменту выхода материала ответить не смогли.

Также редакция направила в Wildberries вопрос о преимуществах WB Track перед другими сервисами доставки, коих в России довольно много, и ожидает ответа.

За не сколько дней до Wildberries собственный сервис отправки посылок запустил проект по доставке товаров и еды «Купер», ранее известный как «Сбермаркет». На момент запуска услуга была доступна лишь Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Как и в Wildberries, в «Купере» существуют лимиты по размеру посылок – не боле 40х30х30 см. Вес отправки не должен превышать 15 кг.

Поскольку у «Купера» нет пунктов выдачи, посылку прямо из дома или офиса заберет курьер. Редакция CNews направила в Wildberries запрос о планах по запуску аналогичного сервиса, чтобы клиентам не приходилось идти до пункта выдачи для отправки или получения посылки.