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TeamStorm добавил поддержку ИИ-агентов

Компания TeamStorm выпустила версию 4.24 российской системы управления совместной работой. Главное изменение релиза — возможность подключать ИИ-агентов как отдельных участников рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители TeamStorm.

ИИ-агент регистрируется в TeamStorm как отдельный тип участника, не занимая при этом пользовательскую лицензию. Для него можно настроить роль и права доступа, пригласить в рабочее пространство, назначить ответственным за задачу или упомянуть в комментариях. Агент реагирует на события, выполняет назначенную работу, фиксирует результаты в задачах и страницах и участвует в обсуждениях с сотрудниками и другими ИИ-агентами. Такой подход позволяет включать ИИ-агентов в существующие процессы компании и передавать им отдельные этапы работы, сохраняя контроль со стороны сотрудников.

Для подключения совместимых ИИ-инструментов в TeamStorm реализован встроенный сервер MCP. Он работает по открытому стандарту Model Context Protocol, через который агент может получать данные из TeamStorm, создавать и обновлять задачи и добавлять комментарии.

За регистрацию агентов, поддержание подключения и передачу событий отвечает TeamStorm Agent Protocol (TAP). Протокол также содержит инструкции, необходимые ИИ-агенту для прохождения этапов подключения и настройки. При этом слой ИИ-агентов и языковые модели отделены от самой платформы, что позволяет клиентам гибко менять ИИ-технологии.

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TeamStorm — это российская система управления совместной работой, объединяющая задачи, проекты и базу знаний в едином цифровом пространстве. Платформа помогает командам повышать эффективность и выступает полноценной заменой зарубежных решений. Система зарегистрирована в реестре Минцифры и поддерживает развертывание в закрытом контуре.

Обновление уже доступно всем клиентам TeamStorm. Полный список изменений опубликован на официальном сайте компании.

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