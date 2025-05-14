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Дмитриев Максим


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Агроэко» внедрил CRM-систему на 9000 сотрудников с использованием ИИ 1
19.01.2017 В РАО запущен личный кабинет правообладателя 2
25.10.2007 В Москве прошел форум «Инвестиции в цифру» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Дмитриев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 1
Космос ТВ 44 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
RDN Group - РДН Групп 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 1
Телко Медиа 11 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 1
Стандартизация - Standardization 2167 1
Аналоговые технологии 2791 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8280 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3954 1
Гультяева Елена 3 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Дмитриев Сергей 33 1
Семериков Андрей 37 1
Журавлев Алексей 14 1
Косарев Александр 6 1
Максимова Людмила 1 1
Майданов Денис 1 1
Шишов Алексей 3 1
Злотникова Елена 2 1
Буднина Алла 1 1
Трунова Ольга 1 1
Припачкин Юрий 66 1
Момджи Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5887 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1984 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1664 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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