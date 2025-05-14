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Дмитриев Максим
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|«Агроэко» внедрил CRM-систему на 9000 сотрудников с использованием ИИ 1
|19.01.2017
|В РАО запущен личный кабинет правообладателя 2
|25.10.2007
|В Москве прошел форум «Инвестиции в цифру» 1
Дмитриев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
|АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 1
|Телко Медиа 11 1
|Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
|НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
|Гультяева Елена 3 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Дмитриев Сергей 33 1
|Семериков Андрей 37 1
|Журавлев Алексей 14 1
|Косарев Александр 6 1
|Максимова Людмила 1 1
|Майданов Денис 1 1
|Шишов Алексей 3 1
|Злотникова Елена 2 1
|Буднина Алла 1 1
|Трунова Ольга 1 1
|Припачкин Юрий 66 1
|Момджи Юрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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