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Цифровизация
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BIA Technologies и Академия им. К. А. Тимирязева договорились о совместной разработке цифровых инноваций для АПК

Компания-интегратор BIA Technologies и Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева подписали договор о научно-исследовательской деятельности. Стороны договорились проводить совместные производственные испытания программного обеспечения, а также разрабатывать новые научно-технические методы для эффективной селекции в животноводстве.

«BIA Technologies тесно сотрудничает с АПК, ориентированным на выращивание и переработку мясной продукции. Сейчас рынок ищет импортонезависимое отечественное решение в сфере селекции. На основе данных от крупных хозяйств и нашего опыта в селекции и математической оптимизации мы разработали продукт, который помогает подбирать лучших животных для чистопородного разведения, а также снижать затраты на закупку племенного материала – «БИА. Животноводство. Селекция». Тимирязевская академия поддержала наши планы по развитию этого продукта, и сегодня мы представили его на форуме Smart Agro. Всем хозяйствам, которые проявят интерес к «БИА. Животноводство. Селекция», компания предлагает бесплатную пилотную версию и два месяца использования в подарок», — сказал генеральный директор BIA Technologies Григорий Безрукин.

Для BIA Technologies сотрудничество с МСХА имени К. А. Тимирязева — это новый этап на взятом ранее курсе по развитию российского рынка ИТ-решений для цифровизации АПК. Выпущенный 2023 г. компанией продукт «БИА. Животноводство. Селекция» призван закрыть потребность отечественного агропромышленного комплекса в технологиях, ушедших с рынка годом ранее.

«Для нас подписание договора о сотрудничестве с BIA Technologies – это по-настоящему важное событие с точки зрения развития животноводства в агропромышленном комплексе страны. Мы рады привлекать отечественные ИТ-компании для создания новых продуктов и решений, которые будут способствовать расширению наших возможностей в отрасли», – отметил проректор по науке и инновационному развитию Тимирязевской Академии Алексей Журавлев.

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Цифровизация

BIA Technologies — бизнес-интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов. Занимается автоматизацией, математической оптимизацией и цифровизацией крупного и среднего бизнеса в промышленности, ритейле и логистике. Собственные разработки компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.), топ-100 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов (CNews, 2023 г.), рейтинг крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России (CNews, 2022 г.).

РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева — высшее государственное учебное заведение сельскохозяйственного профиля в Москве. Академия была основана в 1865 г. и носит имя известного ученого Климента Аркадьевича Тимирязева. Сегодня РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева обладает статусом базовой организации Министерства сельского хозяйства России по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области аграрного образования.

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