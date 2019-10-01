Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения

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Твердотельные накопители, стоимость которых активно падала на протяжении практически двух лет, могут резко подорожать в ближайшие несколько месяцев. Это связано с ростом цен на флеш-память, и вместе с SSD менее доступными могут стать смартфоны, ноутбуки и другая техника, в которой применяется NAND-память.

Гигабайты в цене

Твердотельные накопители (SSD) до конца 2019 г. могут существенно подорожать на фоне роста стоимости микросхем памяти NAND. Контрактные цены на NAND-модули, по данным ресурса Digitimes, прекратили падение и ближайшем будущем начнут повышаться.

Сроки роста цен на SSD-накопители на 1 октября 2019 г. известны не были, а вот сама NAND-память подорожает в ближайшие месяцы, до конца IV квартала 2019 г. Рост стоимости может составить 10% по сравнению с текущими показателями.

Причины и следствие

Падение цен на твердотельные накопители началось в первой половине 2018 г., и к I кварталу 2019 г. снижение составило 50% за год. Основной причиной этого Digitimes назвали затянувшееся падение цен на флеш-память NAND, а эта тенденция, в свою очередь, вызвана снижением активности покупателей на рынке ПК. В дополнение, на цены также «давит» перепроизводство флеш-памяти, связанное с вводом в строй избыточных производственных мощностей.

В мае 2019 г. аналитики TrendForce спрогнозировали дальнейшее снижение цен на SSD – по их мнению, к концу 2019 г. SSD емкостью 512 ГБ и 1 ТБ будут продаваться по цене ниже $0,1 за гигабайт, то есть по самой низкой цене в истории рынка. И это тоже связывалось с ростом производственных мощностей, перепроизводством и переполненностью складов. Похоже, их предположениям не суждено сбыться.

Дешевые SSD всех форматов совсем скоро могут остаться в прошлом

Грядущее изменение динамики цен на NAND и SSD стало возможным благодаря лидерам индустрии, которые с начала 2019 г. существенно сократили объем денежных вливаний в расширение своего производства. Это привело к тому, что к концу III квартала 2019 г. спрос на флеш-память сравнялся с предложением, и в будущем не исключено возникновение определенного дефицита модулей.

Частично на росте стоимости NAND-памяти отразился конфликт между Японией и Кореей 80-летней давности, разгоревшийся с новой силой в июле 2019 г., когда цены на NAND-чипы всего за неделю взлетели на 15%. В Южной Корее зарегистрированы и работают компании SK Hynix и Samsung, на которые в общей сложности приходится 40-процентная доля рынка NAND-памяти. Несмотря на существенный вес на мировом рынке памяти, обе компании сильно зависят от Японии, которая поставляет им необходимое для производства чипов сырье – фоторезистов, фтороводорода и фторированного полиимида.

Спор между государствами инициировала Южная Корея: в октябре 2018 г. Верховный суд страны вынес постановление, согласно которому японская компания Nippon Steel обязана выплачивать южнокорейцам компенсацию за принудительный труд в период Второй мировой войны (в те годы Корея была единым государством – раскол на Северную и Южную произошел в 1948 г.). Японская сторона с решением суда не согласилась, назвав его «немыслимым», и сославшись на то, что этот вопрос страны решили более полувека назад. Действительно, проблему принудительного труда во время Второй мировой войны Южная Корея и Япония решили в 1965 г., когда между ними были налажены дипломатические связи.

Что еще подорожает

10-процентный рост цен на NAND-память может отразиться на стоимости не только твердотельных накопителей, но и в принципе на цене всех устройств, где применяются подобного рода чипы. В первую очередь это мобильные гаджеты – смартфоны и планшетные компьютеры. Под ударом могут оказаться и ноутбуки, в которых вместо обычных жестких дисков установлены SSD-накопители (или сами модули памяти распаяны на системной плате).

Динамика роста стоимости техники, в которой применяется флеш-память, на момент публикации материала оставалась неизвестной. Темпы будут зависеть от объемов запасов комплектующих у производителей ПК и мобильных гаджетов. Также возможен рост стоимости услуг дата-центров, во многих из которых используются гибридные жесткие диски и полноценные SSD-накопители.

Оперативная память в стороне

Конфликт между Японией и Южной Кореей отразился и на стоимости оперативной памяти (DRAM), однако к далеко идущим последствиям на этом рынке все же не привел. DRAM тоже дешевела с января 2019 г. и к апрелю 2019 г. темпы снижения цен резко возросли. В июне 2019 г. на фоне торговой войны между США и Китаем стоимость DRAM-модулей могла упасть до исторического минимума, и над производителями нависла угроза работы себе в убыток.

Тем не менее, по данным DRAMeXchange, на начало октября 2019 г. цены на DRAM-чипы удалось стабилизировать, в том числе и за счет снижения производства, потянувшего за собой сокращение складских запасов. Прогнозы на 2020 г. эксперты DRAMeXchange не дают, но отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация может привести к самому слабому за последние несколько лет росту объемов производства DRAM.

По оценке аналитиков, в 2020 г. объем выпуска DRAM-модулей может вырасти на 12,5% в глобальном масштабе. За 10 лет это самый низкий результат, и во многом это будет зависеть от компаний Micron Technology, SK Hynix и Samsung, которые планируют снизить затраты на производство оперативной памяти не менее чем на 10%.