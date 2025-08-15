Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ

Компания Oppo объявляет о старте продаж в России новой серии смартфонов Reno14. Линейка включает две модели — Oppo Reno14 и Oppo Reno14 F, которые сочетают в себе современный дизайн, продвинутые возможности искусственного интеллекта, высокую степень защиты корпуса с максимальной влагозащитой IP69 и длительное время работы. Обе новинки созданы для тех, кто ценит стиль, функциональность и надежность в любых условиях. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

В период с 15 по 31 августа для первых покупателей действуют специальные цены на устройства: Reno14 F с объемом памяти 8+256 ГБ можно приобрести за 22,99 тыс. рублей вместо 26,99 тыс. руб., а Reno14 с конфигурацией 12+512 ГБ — за 44,99 тыс. руб., вместо 49,99 тыс. руб.

Притягательный дизайн и прочность для активной жизни

Серия OPPO Reno14 представляет собой воплощение элегантности и силы, вдохновленное морской тематикой. В новом дизайне использован эффект сияния, который напоминает игру света на поверхности моря. Этот эффект достигается за счет сложного процесса многослойного окрашивания с микроузорами, включающего до 12 слоев покрытия и гравировку шириной всего 20 микрон — технология стала в два раза более сложной и точной по сравнению с предыдущим поколением.

Новая серия смартфонов Reno14

Задняя панель выполнена из цельного закаленного стекла. В жемчужном белом цвете Reno14 используется стекло с бархатистой структурой, а зеленая расцветка получила премиальное матовое покрытие. Модель Reno14 F также представлена в двух цветах: перламутровый голубой и сияющий зеленый с отражающей окантовкой блока камер.

Устройства соответствуют стандартам IP66, IP68 и IP69. Они выдерживают погружение на глубину до двух метров в пресной воде до 30 минут, воздействие горячих струй под высоким давлением и полностью защищены от пыли. USB-порт покрыт специальным напылением для защиты от коррозии, а суперпрочная внутренняя конструкция с амортизирующими элементами и рамка из аэрокосмического алюминия повышают стойкость к падениям и ударам.

Дисплей: высокое качество изображения при любых условиях

Обе модели оснащены AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, что обеспечивает яркое, плавное и насыщенное изображение.

В Reno14 используется 6,59-дюймовый экран с разрешением 1,5K (2760×1256), пиковой яркостью 1200 нит и глубиной цвета 10 бит. Reno14 F получил 6,57-дюймовую панель FHD+ (2372×1080) с яркостью до 1400 нит. В обеих моделях применена технология Adaptive Tone, которая автоматически подстраивает цветовую температуру под освещение, а ШИМ-димминг высокой частоты (3840 Гц в Reno14 и 2160 Гц в Reno14 F) снижает нагрузку на глаза.

Тонкие рамки — всего от 1,6 мм — и поддержка специальных режимов «Работа с мокрым экраном» и «Работа в перчатках» позволяют пользоваться смартфоном даже в условиях повышенной влажности.

Производительность: мощь и стабильность в любых задачах

Reno14 построен на платформе MediaTek Dimensity 8350, разработанной совместно с Oppo. Процессор выполнен по 4-нм техпроцессу, имеет восемь ядер и обеспечивает прирост многопоточной производительности на 20% при снижении энергопотребления на 30% по сравнению с предыдущим поколением. Reno14 F оснащен энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который также производится по 4-нм техпроцессу и обеспечивает увеличение мощности процессора до 35%, а видеоядра — до 30% относительно предшественника.

Обе модели получили системы охлаждения с паровой камерой и графитовыми пластинами высокой теплопроводности. Reno14 использует cистему охлаждения ИИ Nano Dual-Drive, а Reno14 F — ультратонкую систему охлаждения ИИ Dual-Drive. Эти решения эффективно отводят тепло от процессора и корпуса, поддерживая комфортную температуру даже во время длительных игровых сессий.

Фотовозможности: Съемка ночью в высоком качестве с ИИ вспышкой и запись видео под водой в 4K

Серия смартфонов Reno14 оснащена сверхъяркой ИИ вспышкой, которая подбирает оптимальное освещение для снимков в любых условиях. В Reno14 установлена тройная вспышка, включая отдельный модуль для телеобъектива, что повышает яркость подсветки в 10 раз по сравнению с прошлым поколением. Reno14 F получил двойную вспышку, яркость которой в два раза выше, чем у предшественника.

Камеры Reno14 включают 50-мегапиксельный основной модуль Sony IMX882 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получила разрешение 50 МП и оснащена автофокусом. В Reno14 F установлен основной модуль Sony IMX882 (50 МП, OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, двух-мегапиксельная макрокамера и фронтальная камера на 32 МП.

Обе модели могут делать фотографии и снимать под водой без защитного чехла на глубине до двух метров. Смартфоны Reno14 и Reno14 F поддерживают запись видео в высоком разрешении 4K с использованием основной камеры и телеобъектива. Кроме того, в моделях реализованы функции шумоподавления и улучшения голоса с помощью технологии AI Voice Enhancer.

ИИ-функции для творчества и продуктивности

В серии Reno14 реализован полный набор интеллектуальных функций для фото и видео. Они позволяют пользователям получать качественные кадры без сложного редактирования. Вот некоторые их них:

Живые ночные фото с ИИ вспышкой — создание коротких 1,5 секундных видео прямо во время съемки фото в условиях недостаточной освещенности. ИИ Удаление лишних объектов с фото, ИИ удаление бликов и отражений в стеклах, ИИ повышение четкости, ИИ Идеальный снимок для замены неудачного выражения лица или закрытых глаз на фото, ИИ улучшение композиции для оптимального кадрирования и «ИИ Студия» для изменения стилистики изображения.

Для повседневной работы и общения доступны: «ИИ Расшифровка» речи в текст для создания субтитров и перевода встреч и видео, приложение «ИИ Переводчик» — незаменимый помощник в поездках за границу для общения на любом языке с поддержкой перевода текста, речи и контента через камеру с высокой точностью. Технология O+ Connect обеспечивает непринужденный обмен данными между операционными системами, легкое подключение к устройствам IOS и последующая передача фото и видео одним касанием, а функция «Обвести и найти» позволяет быстро находить в интернете информацию об объекте.

Игровые функции: стабильный FPS и умные сценарии

Игроки оценят технологии ИИ HyperBoost 2.0 для стабилизации частоты кадров и оптимизации температуры, ИИ Adaptive Frame Booster в Reno14 и AI Adaptive Frame Stabilization в Reno14 F, а также функцию ИИ «Интересные игровые моменты», автоматически сохраняющую лучшие фрагменты геймплея.

Для комфортной игры предусмотрен «Тихий запуск» — автоматическое отключение уведомлений при входе в игру, а в Reno14 также доступно Усиление звука шагов для оптимального восприятия позиционирования в шутерах при использовании Bluetooth-гарнитуры.

Обе модели поддерживают ИИ Улучшение связи 3.0, что обеспечивает стабильное соединение даже в перегруженных или слабых сетях.

Автономность и зарядка

Reno14 и Reno14 F оснащены батареями емкостью 6000 мА·ч и технологией Battery Health Engine, которая гарантирует снижение емкости не более чем на 20% за четыре года использования. Reno14 поддерживает быструю зарядку SuperVOOC 80 Вт (полная зарядка за 48 минут), Reno14 F — SuperVOOC 45 Вт (полная зарядка за 79 минут).

В тестах Reno14 обеспечивает до 10 часов игры в Mobile Legends: Bang Bang или два дня активного использования на одном заряде. Reno14 F показывает схожие показатели автономности.

Цвета, стоимость и доступность

В России Reno14 представлен в двух цветах: жемчужном белом и сияющем зеленом, а Reno14 F доступен в перламутровом голубом и сияющем зеленом. Обе модели поступают в продажу с 15 августа 2025 года на маркетплейсах и у партнеров. До 31 августа действует специальное предложение: Reno14 F (8+256 ГБ) можно приобрести за 22.99 тыс. руб. вместо 26,99 тыс. руб., а Reno14 (12+512 ГБ) доступен по цене 44,99 тыс. руб. вместо 49,99 тыс. руб.