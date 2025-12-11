Разделы

Lunnen начал выпускать мониторы

Бренд Lunnen выпустил свою первую линейку мониторов Ground. В нее вошли две модели диагональю 24’’ и 27’’ с жидкокристаллической IPS-матрицей, которая обеспечивает точную цветопередачу. Разрешение 2560×1440 (QHD) создает чёткое и детализированное изображение. Устройства представлены в черном цвете и подойдут как для длительной работы с текстом, так и для задач в дизайне. Мониторы можно подключать к ноутбукам с помощью USB Type-C с поддержкой Power Delivery 65 Вт — для одновременной трансляции изображения и зарядки ноутбуков. Об этом CNews сообщили представители Lunnen.

Яркость 450 нит — показатель на 60% выше среднего для офисных моделей — обеспечивает хорошую читаемость изображения даже при ярком освещении. Технологии Low Blue Light и антибликовое покрытие в сочетании с частотой обновления 100 Гц снижают нагрузку на глаза даже при длительных рабочих сессиях.

Удобная система настройки, разработанная командой бренда Lunnen, позволяет быстро адаптировать мониторы под индивидуальные задачи. На задней панели расположен джойстик для управления параметрами изображения, громкостью, яркостью и выбором источника сигнала. Наклон, высота и поворот экрана регулируются, а для экономии пространства устройство можно повесить на кронштейн с помощью креплений VESA.

Для подключения в комплекте предусмотрены порты HDMI 2.0, DP 1.4, два USB-А 3.0 и USB Type-C. Купить Lunnen Ground можно на «Яндекс Маркете». Стоимость мониторов с диагональю 24'' дюймов без персональных скидок составляет от 15,9 тыс. руб., а с диагональю 27'' — от 17,9 тыс. руб.


