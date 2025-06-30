Мониторы Acer NITRO XZ2: широкоформатный контроль и полное погружение

Компания Acer представила на отечественном рынке три изогнутых ультрашироких монитора серии Nitro XZ2: XZ342CUV3, XZ342CUS3 и XZ452CUV. Трио моделей нацелено на геймеров, стримеров, создателей контента и просто творческих личностей. Новинки сочетают в себе высокую частоту обновления, широкие рабочие пространства и богатые возможности для подключения. А качественные изогнутые панели обеспечивают плавную картинку и комфортную работу с видео, играми и мультимедийными задачами. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Nitro XZ342CUV3, XZ342CUS3 и XZ452CUV можно использовать как в домашнем сетапе, так и в студии или даже в кибер-клубе. Главное условие — монитор нужно подключать к достаточно мощному игровому компьютеру или ноутбуку.

Технические характеристики Acer Nitro XZ342CUV3 / XZ342CUS3 / XZ452CUV: диагональ: от 34” до 44,5”; тип матрицы: VA; разрешение: от 3440x1440 пикселей до 5120x1440 пикселей; соотношение сторон: от 21:9 до 32:9; частота обновления: от 165 Гц до 180 Гц; время отклика: от 1/4 мс до 1/3 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость: от 400 кд/м² до 450 кд/м²; особенности: ZeroFrame, кривизна 1500R, AMD FreeSync Premium, VESA, HDR400.

Ультраширокий формат и эффект полного погружения

Главная особенность всех новых моделей заключается в том, что они построены на изогнутых VA-матрицах с радиусом кривизны 1500R. Nitro XZ342CUV3 и XZ342CUS3 предлагают 34-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440x1440 пикселей, тогда как Nitro XZ452CUV выделяется 44,5-дюймовой панелью с разрешением 5120x1440 и форматом 32:9 — фактически это два QHD-дисплея в одном корпусе. Изогнутая конструкция позволяет зрительно охватить все изображение даже с расстояния в 1 метр без необходимости поворачивать голову, создавая эффект полного погружения в происходящее.

Мониторы Acer Nitro XZ2: широкоформатный контроль и полное погружение

Экран Nitro XZ452CUV можно условно разделить на два рабочих пространства, подключив два компьютера. Это будет равносильно работе с двумя стандартными мониторами с соотношением сторон 16:9 и разрешением 2560x1440 пикселей.

Высокая частота обновления и мгновенный отклик

Все три монитора поддерживают высокую частоту обновления: 165 Гц в Nitro XZ452CUV и 180 Гц в Nitro XZ342CUV3 и XZ342CUS3. Кроме того, они предлагают минимальное время отклика 1/4 мс (и 1/3 мс в Nitro XZ342CUS3), что позволяет комфортно играть в динамичные шутеры, гонки и экшены. Также в устройствах предусмотрена технология AMD FreeSync Premium — она предотвращает разрывы и подвисания изображения, обеспечивая плавный геймплей без артефактов. Для стримеров и киберспортсменов эти параметры — критически важный фактор для стабильной трансляции.

Цветопередача и контрастность

Панели VA в моделях Nitro XZ342CUV3, XZ342CUS3 и XZ452CUV обеспечивают насыщенную цветопередачу, достаточно реалистичную глубину черного и высокую контрастность с показателем до 100 000 000:1. Мониторы поддерживают технологию HDR400, что позволяет им отображать более широкий диапазон оттенков и улучшает восприятие визуального контента. Модели Nitro XZ452CUV и XZ342CUS3 дополнительно охватывают 90% цветовой гаммы DCI-P3, а XZ342CUV3 — 99% гаммы sRGB, что делает их отличным решением для редактирования видео и работы с графикой. Заводская калибровка модели Nitro XZ452CUV до значений Delta E<2 позволяет на профессиональном уровне работать над цветокоррекцией в графических и видеоредакторах.

Возможности подключения и многозадачность

Nitro XZ342CUV3, XZ342CUS3 и XZ452CUV оснащены всеми необходимыми портами для гибкой работы с разными устройствами. На борту модели Nitro XZ342CUV3 — два HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4, а также аудиоразъем. Nitro XZ342CUS3 получил два порта два HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и мини-джек. Более крупный 45-дюймовый монитор предлагает 2 разъема HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой передачи изображения и питания (до 90 Вт), а также USB-хаб с двумя портами USB 3.2 и порт RJ45 для проводного интернета. Это позволяет подключать ноутбук, консоль и периферию одновременно. А для большего комфорта реализована функция KVM-коммутатора — она упрощает управление двумя устройствами с одного набора клавиатуры и мыши.

Эргономика и комфорт для пользователя

Все новые модели поставляются с эргономичными подставками, позволяющими регулировать высоту до 110 мм (130 мм в модели Nitro XZ342CUS3) над поверхностью и наклон экрана от -5° до +15° (-5°\+20° в модели Nitro XZ342CU). Также в этих мониторах поддерживается VESA-крепление, что позволяет установить их на кронштейн. А благодаря безрамочному дизайну ZeroFrame, ничего не отвлекает от происходящего на экране и отлично смотрится в современном сетапе.

Мощные инструменты для современных задач

Мониторы серии Nitro XZ2 — это не только про игры. Их формат и характеристики делают их подходящими для видеомонтажа, стриминга, многозадачности, программирования и офисной работы с несколькими окнами. С такими ультраширокими экранами можно держать постоянно в зоне видимости все нужные приложения, не сворачивая их, что позволяет ускорить многие рабочие процессы.

Комфорт при длительной работе и стриминге

Благодаря технологиям Acer BlueLightShield Pro, ComfyView и Flickerless, мониторы снижают нагрузку на глаза при длительном использовании, устраняя негативное воздействие синего спектра света и мерцания картинки. Это особенно важно для тех, кто работает над монтажом или проводит прямые эфиры по несколько часов подряд. Также присутствует режим Low Dimming для работы в темноте.

Мониторы уже доступны в рознице и интернет-магазинах. Стоимость Nitro XZ342CUV3 составляет — 31,99 тыс. руб., XZ342CUS3 — 38,49 тыс. руб., а XZ452CUV — 84,29 тыс. руб.