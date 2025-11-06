Vivo представляет на российском рынке новую линейку смартфонов X300

Компания Vivo официально представляет новую флагманскую серию X300 на российском рынке. Она включает в себя две новинки — Vivo X300 и Vivo X300 Pro (обновленная версия X200 Pro Mini, пользующейся популярностью на глобальном рынке), ставка в которых делается на мобильную фотографию. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Новинки будут доступны для заказа на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», DNS с 10 ноября 2025 г.

Ключевая особенность новой серии Vivo X300 — новая телефото-камера разрешением 200 МП в модели Pro и 200 МП основная камера в X300. Чип Dimensity 9500 в сочетании с разработанным компанией графическим чипом Blueprint V3+ позволяют снимать 4K-видео высокого качества, а новый нейронный процессор отвечает за усовершенствованную функцию скриншота в движении.

Смартфоны серии X300 работают на системе OriginOS 6.

Vivo X300 Pro

Модель X300 Pro получила технологические улучшения по сравнению с предшественниками. Усовершенствованная 85 мм 200 МП телефото-камера с апертурой f/2.67, в ее основе — 1/1.4-дюймовый сенсор HPB, совместная разработка Vivo и Samsung. Модуль отличается высокой стабилизацией, позволяющей создавать снимки на телефото-камеру — в том числе на концертах в помещении при отсутствии естественного освещения.

Основную камеру Vivo X300 Pro поддерживает 1/1.28-дюймовый сенсор LYT-828, совместная разработка Vivo и Sony. Собственная технология компании VCS 3.0 отвечает за улучшенную цветопередачу. Помимо этого, оптический модуль с фокусным расстоянием 24 мм и апертурой f/1.57 позволяет записывать видео в высоком качестве и делать снимки в условиях ограниченного освещения. Отличительная черта модели X300 Pro — возможность снимать портретные видео в 4K с частотой 60 fps кинематографического уровня.

Vivo X300

Телефото-камера X300 оснащена сенсором LYT-602 с поддержкой технологии VCS. 200 МП основная камера оснащена датчиком HPB.

Эргономика

Vivo X300 Pro толщиной 7,99 мм оснащен дисплеем с диагональю 6,78 дюйма и закругленными краями. Vivo X300 имеет толщину 7,95 мм, компактный дисплей с диагональю 6,31 дюйма и вес 190 граммов. С точки зрения дизайна Vivo X300 наследует ставший легендарным круглый модуль камеры, характерный для серии X. Покрытие задней панели смартфона устойчиво к появлению отпечатков пальцев.

Операционная система OriginOS

Смартфоны серии X300 работают на OriginOS. В ней можно работать с документами благодаря пакету Vivo Office Kit, а функционал Vivo Security отвечает за комплексную защиту. Конфиденциальные файлы можно хранить в изолированной области Private Space с шифрованием на аппаратном уровне для авторизованного доступа. Устройства серии X300 имеют пятилетнее обновление операционной системы и семилетнее обслуживание системы безопасности.

Производительность, экономичность

Смартфоны серии X300 оснащены чипом Dimensity 9500 на 3-нм техпроцессе, разработанным совместно с MediaTek. Помимо него, новая серия отличается модернизированным 12-ядерным графическим процессором G1-Ultra и NPU, удваивающим вычислительные возможности при снижении энергопотребления вдвое.

Аккумуляторная система BlueVolt серии X300 сочетает в себе технологию кремниевых анодов четвертого поколения с использованием материалов с полутвердым электролитом, что обеспечивает более высокую емкость и надежность. Он также оснащен усовершенствованной системой зарядки Global Bypass с интеллектуальным контролем температуры, обеспечивающей бесперебойную работу при интенсивном использовании и повышенную защиту аккумулятора во время зарядки. X300 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6510 мАч, а X300 — 6040 мАч, оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку.

Серия X300 оснащена дисплеем LTPO 8T с максимальной глобальной яркостью до 2000 нит. В нем также используется ШИМ-диммер с полным диапазоном яркости 2160 Гц и постоянный ток с полным диапазоном яркости, которые эффективно снижают значение SVM, обеспечивая превосходную защиту глаз.

Что касается долговечности, то эта серия имеет защиты от пыли и влаги IP68 и IP69. Модель X300 укомплектована усиленным стеклом, а модель X300 Pro — бронированным стеклом. Ультразвуковое 3D-сканирование отпечатков пальцев 2.0 обеспечивает мгновенное распознавание даже мокрыми пальцами.

Модели серии X300 представлены в следующих оттенках: X300 12GB+256 ГБ – «Таинственный черный», «Воздушный голубой», «Розовый жемчуг»; X300 16GB+512 ГБ – «Таинственный черный», «Воздушный голубой», «Алый бархат»; X300 Pro 16GB+512 ГБ – «Таинственный черный», «Песчаный бархат».