Dreame и «М.Видео-Эльдорадо» представили 12 моделей телевизоров с разными экранами

Компания Dreame, производитель бытовой техники, совместно с «М.Видео-Эльдорадо» впервые представила линейку из 12 моделей телевизоров с семью популярными размерами экранов в нескольких ценовых сегментах и разными техническими характеристиками. Устройства оснащены ИИ-процессорами Dreamind, созданными при участии компании, передовыми акустическими системами, технологиями улучшения изображения и интеллектуальной обработки изображений.

Dreame предлагает не просто телевизоры, а мультимедийные киноцентры, где передовые технологии работают для погружения зрителя в настоящую стихию, будь то кино, игры, спорт или искусство.

Процессор Dreamind разработан при участии Dreame. Он обеспечивает плавную картинку и высокую чёткость при просмотре спортивных передач и для видеоигр благодаря функции AI Motion Clarity. Устройство не будет «зависать» и задерживать динамическое изображение. Каждая сцена будет кристально чёткой.

Процессор в режиме реального времени корректирует изображение. Он преобразовывает 2K-контент с 4K-детализацией с помощью функции D-AI Resolution и повышает качество передачи естественных оттенков кожи, текстур, листьев, неба (D-AI Color).

Диапазон яркости широкий — от глубоких черных теней до ослепительных вспышек, как в фантастическом фильме. Расширяющая динамический диапазон технология Full Range HDR делает изображение более реалистичным и детализированным.

Флагман Mega QLED 4K TV 100Q100

Гигантский 100-дюймовый безрамочный экран с металлической подставкой — это домашний кинотеатр уровня IMAX. Технология QLED+ с контрастностью 5000:1 и поддержкой Dolby Vision передает более миллиарда оттенков, а процессор Dreamind Pro AI в реальном времени улучшает детализацию и цветопередачу.

Для геймеров есть целый арсенал функций: 144 Гц, VRR, ALLM и режим Game Console с ассистентом прицела и настройками HDR. Звук дополняет 2.1.2-канальная система с сабвуфером и Dolby Atmos, создавая эффект присутствия.

AuraFrame QLED 4K TV Q100F: искусство в каждой детали

Модели 55 и 65 дюймов — это не просто телевизоры, а арт-объекты. Матовый антибликовый экран сохраняет четкость даже при ярком освещении, а минималистичный дизайн при толщине корпуса в 30 мм и дополнительные сменные рамки не только вписываются в любой интерьер, но и украшают его.

Серию Q100F оценят любители искусства и поклонники изящного стиля благодаря ее утонченному дизайну.

Функция Art Time превращает экран в галерею (100+ картин) или семейный фотоальбом. QLED+ гарантирует неизменную яркость на заявленные 10 лет, а Dolby Vision & Atmos дарят кинематографичные изображение и звук.

Aura Mini LED 4K TV S100: звук, который чувствуешь

Серия S100 больше фокусируется на премиальном звуке и игровых возможностях. Модели 55-86 дюймов оснащены Mini LED с локальным затемнением и яркостью до 1000 нит. Встроенная 4.1.2-канальная акустика (70 Вт, 11 динамиков) с Dolby Atmos и сабвуфером создает объемный звук без дополнительных колонок.

Игровые возможности: 144 Гц, VRR, ALLM и Game Console Mode. А процессор Dreamind Pro AI оптимизирует каждый кадр, будь то фильм, спорт или игра.

Vivid QLED 4K TV Q100: баланс технологий

Модели 55 и 75 дюймов предлагают QLED+ с точностью цветопередачи ΔE < 2, Dolby Vision и игровой режим 120 Hz Turbo Motion. Звук в моделях DBX-TV создан обладателями Emmy, имеется Bluetooth Audio для подключения дополнительных беспроводных колонок.

Линейка Q100 представляет собой золотую середину в ассортименте телевизоров Dreame, предлагая премиальные технологии по доступной цене.

Vista UHD TV K100: комфорт для семьи

Линейка 43-55 дюймов — это 4K-экран с защитой зрения Multiple Eye Care, режимом для слабослышащих, энергосбережением и функцией родительского контроля, а также увеличения текста меню, которое удобно для пожилых людей. Dolby Audio и голосовое управление делают просмотр комфортным для всей семьи.

Телевизоры Dreame доступны со 2 сентября 2025 г. у эксклюзивного партнера – «М.Видео», а также в фирменных магазинах и на сайте Dreame.