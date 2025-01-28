Новинки умных часов Elari на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке две новые модели умных часов Elari Chrono Pro и Watch Lite, разработанные международной компанией с российскими корнями Elari. diHouse является дистрибьютором и стратегическим партнером Elari в России и Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Elari Chrono Pro с круглым циферблатом – Bluetooth-часы для тех, кто ведет активный образ жизни или просто устал постоянно держать в руках смартфон.

AMOLED-дисплей с разрешением 466х466 пикселей предлагает более 100 оригинальных вариантов циферблата, а также возможность создать свой собственный вариант.

diHouse Elari Chrono Pro

В режиме Always On Display часы отображают время на спящем экране с минимальным расходом батареи. Два сенсора отслеживают такие показатели здоровья, как: частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и уровень стресса, режим сна. Более 100 режимов для занятий спортом позволяют отслеживать прогресс в тренировках и следить за состоянием тела. Корпус часов защищен от воздействия воды по стандарту IP68.

На часах мгновенно отображаются уведомления и сообщения при синхронизации со смартфоном (SMS, Telegram, W******p и т.д.). Также можно управлять воспроизведением, камерой и музыкой, в т.ч. при подключенных к смартфону наушниках. Подключение – через Bluetooth 5.3. Мощности аккумулятора хватает до семи дней работы без подзарядки.

Умные часы Elari Watch Lite с квадратным циферблатом – Bluetooth-модель для любителей активной жизни на воде и на суше.

diHouse Elari Watch Lite

IPS-дисплей с разрешением 240x280 предлагает выбор оригинальных циферблатов, а также возможность создать дизайн под себя. В режиме Always On Display часы не гаснут полностью даже в спящем режиме, показывая время. Два сенсора на внутренней стороне корпуса отслеживают пульс, уровень кислорода в крови и уровень стресса, фазы и количество сна. Для занятий спортом внедрено более 100 режимов, таких как бег, ходьба, велосипед и др., которые помогают не бросать тренировки, подмечать прогресс и следить за состоянием тела. Корпус защищен от воздействия влаги по стандарту IP68.

Elari Watch Lite может работать в режиме гарнитуры. Кроме того, удобно получать уведомления и управлять входящими сообщениями (SMS, Telegram, WhatsApp и т.д.). Также удобно управлять воспроизведением, камерой и музыкой, в т.ч. при подключенных к смартфону наушниках. Аккумулятор мощностью 240 мАч позволяет устройству работать до семи дней без подзарядки.

После активации и настройки часов в приложении Elari Wear пользователь может подключиться к мобильной спортивной платформе «Мой Фитнес», которая будет получать информацию о вашей активности и начислять «Баллы Здоровья». За эти баллы можно приобрести купоны на продукцию для спорта и здоровья в удобном магазине платформы. «Мой Фитнес» также позволяет присоединиться к фитнес-клубу для онлайн и оффлайн тренировок, стать частью сообществ, получать рекомендации и делиться достижениями и новостями с другими пользователями.