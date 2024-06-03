Samsung «хоронит» свою любимую операционку. Грандиозный проект потерпел оглушительный крах, поддержка ОС прекращается

Samsung сворачивает поддержку ОС Tizen для носимых устройств. Она активно вкладывалась в эту систему, базирующуюся на Linux, но проиграла битву за рынок прошивок смарт-часов Apple с ее watchOS и Google, которая продвигает WearOS. Из смартфонов Tizen исчезла почти 10 лет назад, теперь она есть только на телевизорах, где ее постепенно убивает Android TV. Уничтожение Tizen для носимых устройств растянется до конца 2025 г.

С Tizen можно попрощаться

Корейская компания Samsung, сбежавшая из России в марте 2022 г., официально признала свое поражение в борьбе за рынок платформ для носимой электроники. Она полностью прекращает поддержку операционной системы Tizen для данного класса устройств, на которую в недавнем прошлом делала очень большую ставку.

Tizen – это открытая программная платформа на базе ядра Linux, которая поддерживается Linux Foundation и Tizen Association. Samsung является основным ее контрибутором. В основу Tizen легли наработки из операционных систем LiMo, MeeGo и bada – последняя является детищем Samsung, которое позиционировалось в качестве альтернативы iOS и Android для смартфонов, но не пришлось по нраву пользователям.

Прекращение поддержки Tizen для смарт-часов Samsung будет проходить в несколько этапов. Самый первый, который уже начался – Samsung больше не будет выпускать обновления для устройств на базе Tizen.

Тем не менее, те, кто купили устройство Samsung на Tizen, но по каким-то причинам не обновляли его программную составляющую, все еще могут сделать это. Доступ к апдейтам будет закрыт лишь к концу 2025 г.

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Второй этап начнется 30 сентября 2024 г. С этого дня нельзя будет купить платный контент для Tizen-устройств, включая приложения и циферблаты. Наконец, третий этап – это недоступность всего контента для часов на Tizen – платного и бесплатного. Он начнется 30 сентября 2025 г.

Также Samsung остановит работу всех сервисов, связанных с носимыми устройствами на Tizen, после мая 2025 г. Исключение будет сделано только для магазина Galaxy Store.

Во славу Google

Премьера Tizen состоялась в начале 2012 г. Samsung почти сразу же присоединилась к этому проекту – в феврале 2014 г. у нее вышли часы Gear 2 и Gear 2 Neo, которые, в отличие от первого поколения Gear, работали на Tizen, а не на Android Wear (ныне – WearOS). Samsung утверждала, что смена платформы позволила чуть ли не втрое увеличить время автономной работы часов.

Весной 2017 г. Tizen обогнала Android на рынке умных часов, заняв 19% рынка против 18% у WearOS. Но любовь Samsung к Tizen прошла довольно быстро. К моменту выхода материала абсолютно все новые смарт-часы компании функционировали именно на WearOS, то есть, по сути, компания вернулась к истокам. Последняя модель часов Samsung на базе Tizen – это Galaxy Watch 3, вышедшая в 2020 г.

Также Samsung очень сильно старалась при помощи Tizen подвинуть Google с ее Android на рынке смартфонов. Было выпущено несколько моделей на этой платформе, первая из которых появилась в январе 2015 г., но интерес к ним со стороны как пользователей, так и разработчиков ПО, был околонулевым. В результате в 2017 г. Samsung прекратила эксперименты по выпуску Tizen-смартфонов и окончательно перешла на Android.

К моменту выхода материала единственные устройства Samsung, владельцы которых могут напрямую управлять Tizen – это ее умные телевизоры. Но реальность такова, что подавляющее большинство смарт-ТВ в мире работает на Android TV, а Tizen существует лишь на телевизорах Samsung.

Попытки бороться с засильем Android на рынке умных телевизоров, пока не очень успешные, также предпринимает корейская LG. У нее есть собственная платформа webOS, в далеком прошлом известная как PalmOS.

Рынок поделен между другими

К моменту выхода материала многие владельцы смарт-часов или фитнес-браслетов и тех, кто только хочет купить себе первую модель, даже и не знают о существовании Tizen OS. В продаже новых гаджетов нет (остатки на складах, которые все еще продаются с большим дисконтом, не в счет), как нет и рекламной поддержки этой платформы.

В настоящее время глобальный рынок прошивок для носимой электроники, фактически, поделен между двумя компаниями – как и в случае со смартфонами, это Apple со своей watchOS, которой в 2024 г. исполняется 10 лет, и Google, которая развивает Wear OS. На двоих у них 76% рынка – 27% у Google и 49% у Apple. Абсолютно все другие прошивки, в том числе Tizen и китайская Harmony OS, вышедшая пять лет назад, делят между собой оставшиеся 24% глобального рынка, согласно статистике Counterpoint Research на начало 2024 г.

При этом доля малоизвестных прошивок стремительно сокращается – в 2023 г. она была на уровне 26%. Apple тоже постепенно теряет хватку – годом ранее доля ее watchOS была 53% против нынешних 49%. Google Wear OS, напротив, выросла с 21% до 27%.

К слову, в Китае сложилась совершенно другая картина рынка. В 2023 г. лидером была Harmony OS с долей 48%, у Apple было 28%, оставшиеся платформы, в том числе Wear OS, делили 24-процентную долю. Сейчас у Harmony OS в Китае 61%, у watchOS – 25%, у остальных – в сумме 14%.