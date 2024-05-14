Умные часы Kieslect пришли на российский рынок

В портфеле компании diHouse появился новый бренд умных часов Kieslect и партнерам предлагается широкая линейка разноплановых моделей. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Спрос на умные часы стабильно растет с каждым годом. По данным аналитиков, в 2023 г. в России было продано 5,8 млн умных часов на 45,8 млрд руб. – это на 82% больше в штуках и на 32% – в денежном выражении, чем в 2022 г. Умные часы стремительно вытесняют с рынка менее функциональные фитнес-трекеры, доля которых в продажах носимой электроники в России по итогам 2023 г. составила всего 7% (по выручке) против 56% в 2019 г.

diHouse Kieslect Kr2

История бренда Kieslect началась в 2017 г. Все представленные умные часы Kieslect обладают набором функций, таких как отслеживание показателей здоровья, спортивные тренировки, управление звонками и сообщениями. AMOLED-дисплеи предлагают множество динамических циферблатов, как функциональных, так и эстетичных. Сопряжение устройств происходит с большинством популярных смартфонов.

Например, модель Kr2 с FHD AMOLED 1,43-дюймовым дисплеем круглой формы имеет корпус с защитой от влаги по стандарту IP68. Биометрический датчик позволяет отслеживать основные показатели здоровья 24/7, использовать более 100 спортивных режимов и повысить эффективность тренировок, управлять аудиоконтентом, играть в мини-игры, принимать и отклонять вызовы прямо с часов, отвечать на сообщения.

diHouse Kieslect Ks2

Модель Ks2 оснащена квадратным 2,01-дюймовым FHD AMOLED-дисплеем. Часы выдерживают давление воды 3 атм. Функция постоянно активного экрана отлично подходит для тренировок (пробежка, велопрогулка) или ситуаций, когда разблокировать экран нет возможности. Устройство автоматически распознает тренировку или активность (доступно более 100 спортивных режимов), даже если пользователь забыл выбрать нужную, и начинает отслеживание соответствующих показателей.

***

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».