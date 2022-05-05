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МТС открыла бесплатный доступ к приложению для психологической самоподдержки

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске нового приложения Beffo, которое помогает самостоятельно справляться с эмоциями и перепадами настроения, контролировать уровень стресса и формировать навыки психологической самоподдержки. Приложением можно пользоваться бесплатно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Шестьдесят практик, тесты, дыхательные техники и истории для засыпания в Beffo бесплатно доступны для любых пользователей. Скачать приложение можно в Google Play и AppStore.

Курсы в Beffo созданы совместно с психологами когнитивно-поведенческого подхода. Делая практики, пользователи развивают навыки саморегуляции. Среди них навыки минимизировать стрессовую реакцию, успокаиваться в моменты ситуативной тревоги, справляться с сильными эмоциями и развивать концентрацию внимания.

Чтобы получить положительный эффект, достаточно 10-15 минут регулярных ежедневных занятий. Пользователю Beffo не требуются специальные знания или умения. Для начинающих в разделе «Курсы» предусмотрен курс «Первые шаги».

В разделе «Дыхание» собраны и визуализированы дыхательные техники, которые успокаивают, расслабляют, стимулируют или помогают сконцентрироваться здесь и сейчас. Эффект каждой техники подтверждён независимыми научными исследованиями.

Отвлекаться от навязчивых мыслей перед сном и быстрее засыпать помогают специально созданные истории на ночь ― атмосферные, умиротворяющие аудиопутешествия.

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Цифровизация

Для самоконтроля психологического состояния и прогресса на практике, пользователи могут отслеживать уровень стресса, самочувствие и запас сил, уровень счастья и жизнестойкости с помощью тестов в приложении Beffo. Соответствие их результатов реальному состоянию человека подтверждено психологами на статистически значимых выборках.

«Обычно большинство из нас развивает навыки стрессоустойчивости органично, в привычной обстановке, естественным образом адаптируясь к стрессу на работе или дома. Но если человек неожиданно оказывается в ситуации неопределенности и затяжного стресса, то справиться с этим самостоятельно бывает сложно. Чем активнее стрессовая реакция, тем сильнее она влияет на нашу способность ясно мыслить и принимать взвешенные решения. Поэтому очень важно научиться контролировать уровень стресса. В начале пандемии мы создали приложение для поддержки психологического состояния сотрудников МТС и наших корпоративных клиентов, сейчас мы приняли решение открыть доступ к этому приложению бесплатно для всех жителей России», ― отметила психолог, руководитель проекта Beffo от МТС Татьяна Афанасенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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