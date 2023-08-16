72% россиянок хотят выйти замуж за ИТ-специалиста

Школа ИТ-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba опросили* 2827 пользовательниц приложения и узнали, хотят ли дамы построить отношения с айтишниками. Значительная часть опрошенных девушек (72%) признались, что хотят выйти замуж за айтишника. По данным Mamba, в основном это молодые пользовательницы 20-35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Большинство (83%) девушек обращают внимание на специальность будущего жениха. При этом чаще всего важны зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) мужчины. Что интересно – для 66% мужчин профессия будущей избранницы абсолютно не важна.

Интересоваться айтишниками пользовательницы сервиса начали еще весной 2020 г., после первой волны пандемии, когда многие стали переходить на удаленку. Еще два пика по таким запросам пришлись на весну и осень 2022 г.: количество анкет с ИТ-тегами по сравнению с 2021 г. возросло на 17%. В целом за последние два года количество запросов в анкетах девушек о поиске айтишника увеличилось на 30%.

Востребованность ИТ-специалистов на рынке труда – основной фактор, почему россиянки хотят заполучить такого жениха (61%). Больше половины (57%) опрошенных пользовательниц Mamba привлекает возможность айтишников работать из любой точки мира, а каждую десятую – что они много путешествуют. Также девушки отметили эрудированность айтишников: 35% привлекает то, что такие парни «дружат» с техникой и могут помогать в этих вопросах, а 34% — их ум и умение решать сложные задачи. При этом у 10% россиянок уже есть подруги, которые вышли замуж за ИТ-специалиста. Подругам девушки обычно завидуют – ведь такие пары «хорошо живут и регулярно посещают разные страны».

Замкнутость – самая отличительная черта характера айтишника, по мнению 40% опрошенных. Четверть женщин также отметили домоседство. Каждая пятая считает, что работники ИТ-сферы склонны к постоянному саморазвитию, а около 10% — что айтишники обладают хорошим чувством юмора.

В то же время у россиянок есть некоторые предубеждения в отношении айтишников. Самое популярное мнение – айтишники слишком много сидят за компьютером – так считает больше трети (37%) опрошенных девушек. Каждая пятая воспринимает их как «зануд» или «гиков». Еще одно распространенное предубеждение – ИТ-специалисты плохо одеваются, с этим согласились 18% респонденток. Помимо этого многие убеждены, что айтишники не умеют общаться с девушками (17%), целыми днями играют в компьютерные игры (12%) и слишком долго живут с родителями (9%).

Больше половины пользовательниц Mamba (54%) уверены, что ИТ-специалисты получают зарплаты выше среднего. Для каждой четвертой женщины важно, чтобы в отношениях мужчина мог финансово обеспечивать пару. Лишь небольшой процент девушек (6%) мечтают об отношениях с айтишником, потому что они верные и не будут изменять.

Треть опрошенных девушек считают айтишников романтичными, хотя некоторые переживают, что с ними сложно общаться, если не разбираешься в технологиях. Но высокие зарплаты, возможность работать удаленно и гибкий график делают айтишников завидными женихами.

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Однако для молодых людей профессия партнерши не так важна. 2/3 опрошенных парней без разницы, кем будет работать их будущая жена, только 8% первым делом обращают внимание на профессию девушки.

*Опрос проводился среди 2827 пользовательниц сервиса Mamba старше 18 лет, проживающих преимущественно в российских регионах, а также в Европе и Азии.

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Skillfactory — российская онлайн-школа ИТ-профессий, работает с 2016 г. Предлагает программы по Data Science, аналитике данных, программированию, ИТ-менеджменту и дизайну (школа Contented). Skillfactory также развивает совместные программы высшего образования в партнерстве с ведущими университетами и реализует проекты с государством. В 2022 г. в школе начали обучение более 30 тыс. студентов, а общее число учащихся увеличилось более, чем в два раза. Самые популярные направления для обучения: профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, тестировщик-автоматизатор на Python, профориентационный курс «ИТ-специалист с нуля» и профессия Python-разработчик.

Mamba — онлайн-площадка для новых знакомств. Уже более 15 лет помогает людям найти вторую половину. Ежедневно на Mamba знакомится 3 млн человек.