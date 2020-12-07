Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory

Иван Ямщиков присоединился к команде школы Data Science и программирования Skillfactory в качестве директора по стратегии. Ямщиков работает исследователем искусственного интеллекта в Институте Макса Планка в Лейпциге и совмещает свою исследовательскую деятельность с работой в технологических компаниях. Ранее он был ИИ-евангелистом Abbyy, до этого ― руководил группой исследований новых продуктов в «Яндексе». В Skillfactory Иван займется стратегией развития школы и усилением направлений программирования и аналитики.

«Иван ― один из самых авторитетных экспертов в профессиональном сообществе вокруг искусственного интеллекта и Data Science, и мы очень рады, что теперь он в нашей команде. Его исследовательский бэкграунд и богатый опыт работы с технологическими продуктами помогут нам быстрее достичь лидирующих позиций на рынке обучения цифровым профессиям», ― отметил генеральный директор и сооснователь Skillfactory Александр Ерошкин.

«Амбициозная задача, которая передо мной стоит ― помочь Skillfactory стать лучшей в России школой в области аналитики и программирования. Сейчас Skillfactory лидирует в сегменте обучения Data Science, и мы будем работать над тем, чтобы сохранить это лидерство и одновременно вырасти в остальных сегментах профессионального обучения, на которых мы сфокусированы, конкурируя с самыми сильными EdTech-компаниями в этих нишах», ― сказал Иван Ямщиков.

Ранее Skillfactory уже сотрудничала с Ямщиковым, когда привлекла его к работе над совместной магистерской программой с МИСиС в качестве академического директора.