РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса

Институт экономики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС совместно с одним из лидеров российской EdTech-индустрии – компанией SkillFactory (Mail.ru Group) – открыли новую совместную онлайн-программу профессиональной переподготовки «Мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса» (Master in Business Automation and Digital Transformation).

Комплексная программа направлена на подготовку руководителей и членов команд цифровой трансформации: процессных аналитиков, администраторов проектов цифровых изменений, бизнес-архитекторов – специалистов, которые одинаково хорошо разбираются в IT, экономике и управлении. Выпускники узнают, как автоматизировать и оптимизировать работу предприятия с помощью современных IT-решений. Они также научатся создавать уникальные цифровые продукты и управлять ими.

В основе программы лежит изучение более 50 практических кейсов из разных стран и индустрий – это позволит слушателям ознакомиться с digital-опытом передовых компаний на практике. Обучение займет 14 месяцев и может быть полностью пройдено в онлайн-формате по гибкому графику. Программа также предусматривает активный нетворкинг, встречи с экспертами из индустрии и онлайн-хакатоны. Партнерами программы стали крупнейшие компании: Microsoft, ПАО «Северсталь», АО «НефтеТрансСервис», Accenture. Данные компании реализуют экспертную поддержку программы, слушатели также смогут попасть в них на стажировку и получить предложение о трудоустройстве.

«Мировой опыт говорит о том, партнерство между ведущим университетом и ИT-компанией помогает создать востребованный образовательный продукт. Студенты со всего мира получают доступ к живым лекциям и мастер-классам от ведущих экспертов в удобном формате, в удобное время, а также персонализированную помощь от учебных координаторов. Это позволяет совместить высочайший уровень экспертизы от РАНХиГС и опыт SkillFactory по интерактивному обучению свыше 30 тыс. учащихся», – добавил сооснователь SkillFactory Александр Турилин.