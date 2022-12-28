Исследование Skillbox: курсы по менеджменту стали самыми востребованными в 2022 году

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) подвела итоги 2022 г. и составила рейтинг самых востребованных направлений в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО). Новые пользователи в 2022 г выбирали направление «Программирование». На втором месте по популярности оказалось направление «Управление», которое также стало самым быстрорастущим — за последние полгода среднемесячные прирост спроса составил 13%. Замыкает тройку лидеров «Дизайн».

При выборе курсов пользователи отмечают, что основная цель обучения для них — смена профессии. Так считает 70% учащихся Skillbox.

В 2022 г. наибольший прирост новых пользователей был на «Программировании» — доля от общего числа новых пользователей составила 38%. Самыми популярными стали программы бэкенд-разработки, а именно профессии «Python-разработчик», «1С-разработчик». На втором месте оказались программы ИТ-инфраструктуры — «Инженер по тестированию» и «Специалист по кибербезопасности». Замыкает тройку лидеров веб-разработка.

В 2022 г. курсы направления «Управление» выбрали 31% из общего числа новых пользователей. Интерес к программам направления за полгода (июнь-ноябрь 2022 г.) вырос в среднем на 13% к аналогичному периоду 2021 г. Пользователи интересовались курсом «Excel + Google таблицы с нуля до PRO», который актуален для тех, кто хочет автоматизировать свою работу, а также профессией «Менеджер проектов». Востребованными также оказались образовательные программы по финансам и бухгалтерии – профессия «Бухгалтер», короткий курс по трейдингу и курсы «Финансовый аналитик».

28% новых пользователей выбрали курсы по дизайну. Топ курсов распределился следующим образом: профессии «Графический дизайнер», «Веб-дизайнер», «Коммерческая иллюстратор». А наибольший прирост по итогу ноября 2022 г. показали нецифровые профессии направления «Мода и фотография». Так, в три раза год к году вырос спрос на курс «Дизайнер одежды 2.0», в два раза — на программу «Визажист с нуля».

Направление «Маркетинга» занимает третью позицию в рейтинге самых популярных — с долей в 15% от общего числа новых пользователей. Больше всего учащиеся интересовались электронной коммерцией, а именно профессией «Менеджер маркетплейсов. Специализация Ozon» и курсами «Как продавать на Wildberries» и «Основы работы с маркетплейсами».

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«Игры» также показали рост спроса во втором полугодии 2022 г. – прирост составил 12%. Курсы направления выбрали 8% новых пользователей. В разрезе профессий лидером стала профессия «3D-дженералист». Второе место заняла профессия «Разработчик игр на Unity от нуля до middle», а третье — «2D-художник».

«Мы видим, что спрос на программы дополнительного образования продолжает расти. Людям все также важна доступность информации, комфорт в ее получении и конкретный результат — окупаемость вложений. Так, EdTech-игроки сегодня, подводя итоги года, оценивают не количество запущенных курсов или число пользователей, а конкретные достижения этих пользователей, что подтверждает фокус на качество образования. В числе наиболее востребованных направлений для переквалификации остаются ИТ-специальности. При этом мы видим, что многие выпускники возвращаются на платформу уже после получения профессии и трудоустройства и развивают свои навыки, к примеру, в сфере менеджмента и дальше повышают свой грейд», — сказал Артем Казаков, коммерческий директор Skillbox.

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Skillbox — образовательная платформа, которая объединяет экспертов и практиков рынка, методистов и продюсеров образовательного контента. Платформа была запущена в 2016 г. и на сегодняшний день предлагает более 780 образовательных продуктов: курсов по разным направлениям, комплексных программ по обучению новым и востребованным профессиям, онлайн-программы высшего и бизнес-образования вместе с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса. Также в компании есть площадка для вебинаров и лекторий. Skillbox работает на базе собственной платформы (LMS), разработанной для онлайн-обучения. Компания входит в Skillbox Holding Limited — международный образовательный холдинг, в составе которого также GeekBrains, SkillFactory, Mentorama и Lerna (ключевой инвестор холдинга — VK). Холдинг работает с пользователями по всему миру. По итогу III квартала 2022 г/ на платформах холдинга зарегистрировано 12 млн пользователей.