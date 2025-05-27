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Виноградов Михаил


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 CRM-система Talantix обновила аналитический модуль для оперативной оценки эффективности подбора персонала 1
20.03.2024 «АйТимс» расширил спектр услуг: заказчики смогут отдать информационную безопасность на аутсорс на базе решений «СерчИнформ» 1
04.06.2021 Неизвестные хакеры пытались использовать аккаунты граждан на «Госуслугах» на праймериз «Единой России» 1
11.02.2021 Финтех-сервис «Всегда.Да» запустил франшизу 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Виноградов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 429 1
АйТимс 1 1
Всегда.Да 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4138 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
Единая Россия - Политическая партия 300 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5339 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1304 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4055 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8026 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2612 1
Оповещение и уведомление - Notification 4872 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 828 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 168 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 468 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4151 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 119 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3351 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7001 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8637 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6417 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10416 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12980 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 875 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2381 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3242 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7536 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12385 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 282 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5441 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4698 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 778 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
Рашкин Валерий 1 1
Калинина Юлия 3 1
Бородина Анна 1 1
Бородина Арина 1 1
Гавриленко Елена 12 1
Перминов Сергей 4 1
Гарифуллин Олег 10 1
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Иванова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4239 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 853 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6418 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 197 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6864 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1971 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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