Финтех-сервис «Всегда.Да» запустил франшизу

Агрегатор в сфере POS-кредитования «Всегда.Да» запустил франшизу. С помощью сервиса магазины могут упростить процесс оформления товарных рассрочек и увеличить товарный оборот. «Всегда.Да» является одной из лидирующих компаний в сфере кредитного брокериджа с объемом продаж в размере 36 млрд рублей по итогам 2020 года.

Франчайзи «Всегда.Да» получают доход с продаж в кредит или рассрочку в привлеченных магазинах. В качестве инвестиций требуется оплатить только паушальный взнос – 250 000 рублей. Роялти не предусмотрено, а после начала работы не возникнет необходимости в дополнительных вложениях. Согласно расчетам компании, срок окупаемости составляет около 3,5 месяцев.

Основная задача франчайзи – привлечение новых магазинов или online-сервисов, а также стимулирование продаж в кредит или рассрочку. При этом «Всегда.Да» обеспечивает техническую поддержку, связанную с оформлением кредитов и обслуживанием торговых организаций, а также взаимодействует с банками.

Каждому франчайзи предлагается комплексная программа обучения, которая включает полноформатный франчайзи-бук, помощь личного менеджера-куратора и другие полезные возможности. Кроме того, доступна система мониторинга продаж и аналитики, тренинг для сотрудников.

Запуск по франшизе «Всегда.Да» легкий и быстрый: после заключения договора франчайзи проходит обучение, подключается к платформе и начинает работать – самостоятельно или создает агентскую сеть. Бизнес не привязан к географическому положению франчайзи, открывать офис не требуется.

«Всегда.Да» – это сервис для покупки товаров и услуг в кредит, который объединяет покупателей, магазины и банки. С его помощью можно отправить заявку на рассмотрение сразу в несколько кредитных организаций в режиме одного окна и получить решение в среднем в течение минуты. После одобрения заявки покупатели могут сравнить условия кредитования, выбрать наиболее подходящее предложение и подписать договор по SMS или от руки.

В 2021 году сервис сотрудничает с 77 000 торговых точек. В их число входят крупнейшие федеральные сети и интернет-магазины. Кроме того, материнская компания создает партнерские отношения с крупнейшими организациями — лидерами рынка. Например, в октябре 2020 года компания совместно с VK Pay и банком «Хоум кредит» реализовала возможность покупки в рассрочку через VK Pay, финансовую экосистему на базе «Вконтакте».

«Мы рады объявить о запуске франшизы “Всегда.Да” – одной из крупнейших финтех-компаний на рынке POS-кредитования, — говорит Олег Гарифуллин, генеральный директор компании «Всегда.Да». — Мы разрабатываем и внедряем сервисы, которые создают новые стандарты покупок в кредит. Среди них — онлайн-брокеридж, рассрочка VK Pay, бесконтактное подписание договоров через SMS, мобильное приложение для клиентов и другие. Это позволяет нам формировать тренды на рынке, приносить пользу магазинам и предлагать франчайзи надежный бизнес со стабильным доходом».

«Во франшизе есть неоспоримые преимущества: когда у тебя нет большого стартового капитала, ты можешь воспользоваться знаниями, опытом и разработками компании на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Работая по найму, я понимал, что венцом моей карьеры может стать лишь должность руководителя отдела продаж. Мне хотелось большего: самостоятельно регулировать доход и уровень своей жизни. По этой причине я решил построить собственный бизнес по франшизе», — добавляет Михаил Виноградов, франчайзи «Всегда.Да».