«VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии

Платформа «VK звонки» усовершенствовала AR-технологию (дополненная реальность) замены фона — благодаря собственным разработкам виртуальные фоны появились и в веб-версии сервиса. В составе технологии более лёгкая нейросетевая модель сегментации и алгоритмы быстрой отрисовки текстур, которые позволяют заменять фон во время звонка в режиме реального времени на любых устройствах — теперь и в браузере. К запуску свои уникальные виртуальные фоны представили Little Big, Cream Soda, Клава Кока, Niletto и другие звёзды — фоны доступны в мобильном приложении «Вконтакте», веб-версии социальной сети и в отдельном десктопном приложении «VK звонки». Также пользователи могут загружать свои персональные фоны, которые будут синхронизированы на всех устройствах.

Специально для веб-версии команда «VK звонков» усовершенствовала AR-технологию замены фона — низкоуровневая реализация модели сегментации находит человека в кадре и строит его точный и плавный контур. Нововведение в том, что все вычисления выполняются в параллельном потоке, чтобы использование виртуального фона не влияло на скорость работы «Вконтакте» и соседних вкладок браузера.

Теперь и в веб-версии «VK звонков» спикер может спокойно двигаться во время вызова и не переживать, что собеседники заметят обстановку позади него. Виртуальный фон также помогает создать нужное настроение во время звонка: например, почувствовать себя увереннее во время рабочего обсуждения. А организаторы мероприятий могут установить на фон логотип бренда, чтобы запомниться аудитории.

К запуску новой технологии специально для «VK звонков» свои уникальные виртуальные фоны подготовили популярные российские артисты — Little Big, Cream Soda, Клава Кока, Niletto, а также творческое объединение Gazgolder, сообщества Cercle и фестиваля «Дикая мята». Свои AR-фоны также представит и знаменитый писатель Дмитрий Глуховский.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков», сказал: «С помощью «VK звонков» каждый месяц свыше 20 млн человек решают самые разные задачи: обсуждают рабочие вопросы с коллегами, учатся, общаются с друзьями, проводят масштабные мероприятия на тысячи участников. Мы постоянно улучшаем платформу, создаём и оптимизируем наши технологии для обеспечения работы видеозвонков на любых устройствах. Обновлённая нами AR-технология замены фонов во время звонка обеспечит высокое качество изображения при низкой нагрузке на устройство пользователя и позволит уверенно использовать виртуальные фоны во время звонка, в том числе и в веб-версии нашего сервиса».

Ранее «VK звонки» сняли ограничение на число участников видеозвонка. Каждый из них может включить камеру и микрофон и общаться без лимитов по времени. Это стало возможным благодаря реализации проприетарной технологии горизонтального масштабирования звонка. А для пользователей социальной сети «Вконтакте» стал доступен отдельный раздел «Звонки‎». В нём можно создать звонок с доступом по ссылке, посмотреть историю вызовов, в том числе пропущенных, присоединиться к текущим конференциям или быстро связаться с друзьями из списка контактов.