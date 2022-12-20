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«Вконтакте» добавила функцию совместного просмотра видео в «VK звонках»

Пользователи смогут вместе смотреть видео и делиться реакциями с собеседниками во время видеоконференций на платформе «VK звонки», даже если они находятся в разных местах. Для просмотра доступен любой контент, размещённый на «VK видео»: фильмы, сериалы, шоу, ролики блогеров и пользователей. Поделиться мнением о контенте можно с помощью набора реакций, а также текстом в чате или голосом в звонке. Новые функции доступны для любых конференций: от звонков один на один до масштабных встреч, которые проводят пользователи, организаторы мероприятий, компании и сообщества.

Перейти в режим совместного просмотра можно из любой видеоконференции, достаточно нажать «Смотретьвместе» и выбрать из миллионов загруженных на платформу VK видео роликов, в том числе профессионального лицензионного контента. Пользователи могут включить свои добавленные или загруженные видео, найти нужный ролик в строке поиска или по ссылке, выбрать контент на витрине рекомендаций. Для совместного просмотра доступны и прямые трансляции.

Звук и картинка будут подстраиваться под устройство и скорость интернета каждого участника звонка — смотреть видео можно будет в наилучшем качестве без потерь и задержек. Запустивший видео пользователь и администратор звонка могут управлять контентом — ставить на паузу и перезапускать, перематывать, регулировать громкость и выключать ролик. Функция совместного просмотра появилась на всех платформах и в любых приложениях «VK звонков», а также в основном приложении «Вконтакте» и веб-версии vk.com. Пользователям iOS новые функции станут доступны в ближайшее время.

Пользователи смогут прямо во время просмотра обсудить контент голосом, а если не хочется отвлекать других — написать сообщение в чате звонка или отправить реакции, которые отображаются на экранах участников в течение 10 секунд. Реакции доступны пользователям и в обычных конференциях: они помогут быстро выразить эмоцию, если не хочется шуметь или перебивать говорящего.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков», сказал: «Видеоконференции полноценно вошли в нашу жизнь, причём не только в рабочих процессах, но и в личном общении. Мы рады представить новый инструмент, который поможет объединить пользователей, проводить время вместе с родными и друзьями, разнообразить досуг и делиться впечатлениями даже на расстоянии. «VK звонки» стирают барьеры и предлагают новые форматы потребления самого разного контента: от фильмов и стримов блогеров до спортивных трансляций и деловых материалов самого широкого профиля. Это кратно расширяет возможности синхронизированной демонстрации контента во время звонков и выводит на новый уровень проведение презентаций или совместных обсуждений планов и результатов в видеоформате».

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Александр Тоболь, CTO «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков», сказал: «VK звонки» одними из первых интегрировали технологию одновременного совместного просмотра в платформу видеоконференций. Благодаря синхронизации воспроизведения и широким возможностям для управления конференциями все участники могут одновременно смотреть и слушать один и тот же контент. Обширные функциональные возможности «VK звонков» помогут расширить пользовательские сценарии при организации мероприятий, в деловой, образовательной, e-commerce и многих других сферах. Функции для управления звонками, интеллектуальное шумоподавление, отсутствие ограничений по времени и числу участников позволяют проводить как личные звонки, так и масштабные интерактивные онлайн-события».

Совместный просмотр поможет, когда пользователи находятся в разных местах, но хотят провести время вместе с близкими за любимым фильмом или телешоу. Школы или образовательные курсы смогут демонстрировать в «VK звонках» обучающие ролики для учеников, а бизнес — проводить презентации новых продуктов или совместно обсуждать запуск рекламных кампаний. Киностудии получат возможность проводить закрытые показы премьер новых сериалов и фильмов, а музыканты — новых клипов для своих поклонников. Функция может быть полезна для спортивных трансляций, собрать болельщиков на крупное спортивное событие можно будет прямо в «VK звонках».

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