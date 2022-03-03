«Вконтакте» подвела итоги 2021 г.: 72,5 млн пользователей в России и 1,2 млрд просмотров видео в день

«Вконтакте» в рамках финансовой отчетности VK представила итоги IV квартала 2021 г. Выручка социальной сети увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г и составила 8,1 млрд руб. По итогам всего 2021 г. выручка «Вконтакте» выросла на 21,9% — до 27,9 млрд руб. Компания продолжает развивать ключевые направления, в частности, платформы «VK звонки» и «VK видео». В декабре 2021 г. видео «Вконтакте» собрали рекордные 1,2 млрд просмотров в день. Об этом CNews сообщили представители VK.

Аудитория и вовлеченность

Ежемесячная аудитория «Вконтакте» составляет 72,5 млн пользователей, а дневная достигает 47 млн.

По данным Mediascope, каждый день «Вконтакте» посещает 45% аудитории Рунета, а месячный охват достигает 76%.

У соцсети очень высокий уровень вовлеченности: дневная аудитория «Вконтакте» составляет 65% от месячной.

По данным Brand Analytics, в октябре 2021 г. пользователи социальной сети опубликовали свыше 408 млн публикаций — это в три раза больше, чем на любой другой площадке, а также на 95 млн больше, чем на всех остальных крупных платформах, вместе взятых.

«VK видео»

Видео остается одним из главных фокусов развития «Вконтакте». В IV квартале дневная аудитория единой видеоплатформы «VK видео» составила 40 млн человек.

Ежегодно пользователи единой видеоплатформы «VK видео» смотрят 2,2 млрд уникальных видео, а авторы загружают больше 250 млн роликов. 75 млн зрителей смотрят видео «Вконтакте» каждый месяц.

В IV квартале 2021 г. выручка от рекламы в видео выросла более чем в шесть раз год к году.

В ноябре пользователям «VK видео» стала доступна обновленная видеовитрина — с усовершенствованным поиском и интеллектуальной системой рекомендаций. Кроме того, с декабря 2021 г. доступ к видеоплатформе получили и неавторизованные пользователи.

В октябре «VK видео» выпустила первое музыкальное реалити-шоу собственного производства, которое собрало 44 млн просмотров за три месяца. Видеоплатформа готовит другие шоу, сериалы и видеопроекты, снятые как в традиционном горизонтальном, так и в вертикальном форматах.

«VK видео» представила офлайн-режим, который позволяет сохранять ролики для просмотра без интернета. Также «Вконтакте» расширила геораспределенную сеть доставки контента (Content Delivery Network, или CDN), благ.ря чему видео и трансляции стартуют до 1,5 раза быстрее в среднем вне зависимости от расстояний.

«VK музыка»

В ноябре был запущен сервис «VK музыка», который объединил все музыкальные направления VK — включая музыкальные разделы «Вконтакте» и «Одноклассников», общую библиотеку контента и отдельное мобильное приложение, созданное на базе Boom.

Одновременно с этим была представлена «Студия» — кабинет для музыкантов, который позволяет анализировать аудиторию и популярность треков, запускать рекламные кампании и использовать инструменты для продвижения.

После запуска «VK музыки» аудитория музыкального раздела «Вконтакте» в мобильной версии сайта выросла на 18%, в веб-версии — на 4%.

Количество пользователей, которые оформили подписку VK Combo, превысило 5 млн.

«Клипы»

За год общее число коротких вертикальных видео на платформе «Клипы» «Вконтакте» выросло на 223% и составило 11,3 млн. Число уникальных авторов контента составило 2,4 млн, рост — на 118%.

В среднем в IV квартале каждый день клипы смотрели 368 млн раз.

«Клипы» «Вконтакте» установили новый рекорд — 437 млн ежедневных просмотров.

Время смотрения клипов на одного пользователя выросло на 103% в декабре 2021 г. по сравнению с 2020 г. Число пользователей, которые смотрят клипы более 10 минут в день, выросло на 135% за тот же период.

Звонки и мессенджер

Социальная сеть продолжает развивать мессенджер и «VK звонки», обновляя их ключевые функции. Платформа первой в мире сняла ограничения для «VK звонков» на количество участников видеозвонка, а также усовершенствовала AR-технологию замены фона.

Ежемесячно в «VK звонках» общаются 20 млн пользователей.

Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей Безопасность

Ежедневно пользователи «Вконтакте» обмениваются 15 млрд сообщений.

Более 33 млн человек составляет ежемесячная аудитория голосовых сообщений, а их продолжительность в 2021 г. выросла на 15%.

На 8% выросло среднее количество участников групповых чатов.

VK Mini Apps и игры

Антон Плетнев, «Черкизово»: Внедрение ИБ-решений в ритейле напрямую ведет к снижению ущерба от кибератак Бизнес

В IV квартале 2021 г. продолжилась интеграция мини-приложений в экосистему VK. В октябре 2021 г. приложения VK Mini Apps стали доступны в десктопной версии «Одноклассников».

В декабре 2021 г. число мини-приложений выросло на 53% год к году, достигнув 39,7 тыс.. Месячная аудитория VK Mini Apps выросла на 18% и составила 46 млн.

Монетизация мини-приложений растет — выручка от рекламы на платформе VK Mini Apps в IV квартале 2021 г. увеличилась на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Каталог мобильных игр «Вконтакте» вырос в IV квартале 2021 г. на 280% год к году.

На 31% в IV квартале выросли покупки в мобильных играх с использованием голосов — внутренней валюты «Вконтакте».

Авторы и сообщества

«Вконтакте» помогает авторам продвигать их уникальный контент, а пользователям — быть в курсе наиболее актуальных и интересных событий и мировых трендов. В течение всего 2021 г. социальная сеть запускала тематические ленты, в том числе посвященные Олимпийским играм в Токио, Евро-2020, а также k-pop.

Ежемесячно порядка 48 млн авторов публикуют контент «Вконтакте».

В IV квартале 2021 г. через платформу VK Donut авторы заработали более 53 млн руб, что больше на 23%, чем в третьем квартале.

Количество сообществ, которые используют VK Donut, выросло в 1,8 раза, а число пользователей, которые перечисляют средства через платформу, выросло в два раза.

Сумма донатов в 2021 г. выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 180 млн руб.

Технологии

В декабре «VK видео» представила собственную технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео и убирает шумы на изображении в режиме реального времени.

В своем технологическом развитии «Вконтакте» ставит особый акцент на алгоритмах машинного обучения. Социальная сеть представила для видео автоматические субтитры на русском языке, в основе которых лежат речевые технологии. А в публикациях сообществ «Вконтакте» появился автоматический перевод текста на русский, английский и другие языки.

Накануне новогодних праздников «Вконтакте» протестировала новые алгоритмы доставки сообщений. Результаты тестов показали, что сервис выдерживает нагрузки в несколько десятков миллионов отправленных и доставленных сообщений в секунду.

«Вконтакте» представила десктопное приложение «VK звонков». Для быстрого доступа к созданию звонка в веб-версии «Вконтакте» появился новый раздел «Звонки‎»: в нем можно создать звонок по ссылке, просмотреть историю вызовов или подключиться к текущим конференциям.

«Вконтакте» внедрила технологию интеллектуального шумоподавления в «VK звонках», что позволяет нейтрализовать посторонние шумы на фоне разговора.

Также компания открыла SDK VK «Звонков» для сторонних разработчиков, благодаря чему большинство функций сервиса можно интегрировать в свои продукты.

«Вконтакте» продолжит развивать стратегические направления: видео, клипы, звонки, музыку, а также e-commerce, суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK ID, VK Pay и VK Mini Apps. Кроме того, компания намерена много инвестировать в технологии, которые направлены на улучшение пользовательского опыта, в частности, в технологии машинного обучения.