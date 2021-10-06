«Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования

Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная Mail.ru Group и «Ростелекомом», запускает набор на курс «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя». На бесплатный курс повышения квалификации могут попасть педагоги школ и вузов из разных уголков страны. Обучение будет проходить на платформе GeekBrains (входит в экосистему VK), заявку можно подать до 1 ноября 2021 г.

Слушатели курса узнают, как работают цифровые инструменты для организации обучения и внеучебной деятельности, изучат правовые основы дистанционного обучения, медиаграмотности и многое другое. Обучение начнется 1 ноября 2021 г. В программе курса 15 видеолекций, тесты и задания для самостоятельной работы. Педагоги, которые пройдут курс, получат удостоверение о повышении квалификации.

Программу подготовили эксперты компаний в сфере онлайн-образования и академического сообщества: в их числе доктора педагогических наук Елена Чернобай, профессор Института образования НИУ ВШЭ, и Марина Вайндорф-Сысоева, профессор ИФТИС МПГУ. Также наработками поделились победители и финалисты премии «Учитель года России» разных лет: Илья Демаков, заместитель директора Горчаковского лицея МГИМО, Алихан Динаев, заведующий педагогической мастерской ЧГПУ, Диана Минец, учительница русского языка и литературы женской гуманитарной гимназии в Череповце.

«Мы приурочили открытие набора на программу по цифровой трансформации образования ко Дню учителя. Таким образом мы хотим поздравить всех педагогов и предоставить им еще больше возможностей для освоения цифровых технологий. Сегодня технологии — это помощник в руках учителя, такой же как мел и указка. С их помощью можно говорить с учениками на одном языке и делать уроки интерактивнее и интереснее. Цифровые инструменты помогают учиться и общаться из любого уголка страны», — отмечает Сергей Марданов, директор по связям с вузами Mail.ru Group, заместитель генерального директора СП Цифровое образование (платформа «Сферум»).

В рамках всероссийского конкурса «Учитель года России» проекты экосистемы VK также наградили самого цифрового педагога за мастерство использования технологий в школе. Победителем в этой спецноминации стала Мария Тимченко, учительница информатики и математики средней общеобразовательной школы «Агалатовский центр образования» деревни Агалатово (Ленинградская область).