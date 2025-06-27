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Хужиахметов Ильдар


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хужиахметов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5087 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1275 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 752 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6537 1
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