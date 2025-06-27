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Хужиахметов Ильдар
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1
Хужиахметов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1275 1
|Никитин Максим 24 1
|Новиков Алексей 63 1
|Смирнов Максим 56 1
|Ивашкевич Евгений 13 1
|Алексеева Марина 24 1
|Еронин Максим 1 1
|Лагутин Георгий 1 1
|Балашов Георгий 1 1
|ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 183 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30641 1
|Металлы - Серебро - Silver 780 1
|Образование в России 2415 1
|NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
|Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 15 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1181 1
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