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VK открывает набор на бесплатные курсы по аналитике, тестированию и обеспечению доступности

Сервис «VK образование» объявил о запуске трех бесплатных онлайн-программ для студентов магистратуры и старших курсов бакалавриата и специалитета. Студенты смогут освоить системную аналитику, ручное и автоматизированное тестирование. Интенсивы длятся семестр, поступить на них могут старшекурсники любого российского вуза или выпускники, завершившие обучение в прошлом году. Студенты московских вузов также могут подать заявки на офлайн-интенсив «Практический квест для инженера доступности сервисов». Прием заявок на курсы открыт на сайте «VK образования».

Курсы разрабатывают и ведут эксперты из VK. Студенты получат прикладные навыки и смогут отработать их на реальных задачах проектов экосистемы VK. Обучение бесплатное, но нужно успешно пройти вступительные испытания. Занятия можно совмещать с учебой в вузе. Лучшие выпускники получат возможность стать частью команды VK.

На онлайн-курсе по ручному тестированию участников научат тестировать мобильные, веб- и десктоп-приложения, а также студенты получат возможность стать частью сообщества VK Testers. Подать заявку можно до 21 февраля. Студенты курса по автоматизированному тестированию изучат эту область с нуля. Заявки принимаются до 14 февраля. Тем, кто хочет развиваться в сфере автоматизированного тестирования, нужно ориентироваться в Python, Git, Linux, SQL, а также в теории тестирования. Для поступления на курсы понадобятся базовые знания в области ИТ: нужно понимать основы клиент-серверного взаимодействия и иметь базовые навыки использования ОС.

На интенсиве по системной аналитике студенты освоят инструменты анализа сложных технологических продуктов и разработают проект для портфолио. Зарегистрироваться можно до 17 февраля. Абитуриентам курса по системной аналитике понадобятся базовые знания SQL, понимание особенностей бизнес-процессов и принципов работы баз данных.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры
Инфраструктура

Участники практического квеста для инженера доступности сервисов научатся работать с GNU Linux и узнают об эксплуатации крупных проектов изнутри. Офлайн-интенсивы доступны студентам любых вузов и будут проходить в очном формате МГТУ им. Н.Э. Баумана, регистрация открыта до 14 февраля.

Оставить заявку на обучение можно на портале «VK образования»: после этого абитуриент получит материалы для подготовки к вступительному тесту. Заявки можно подать на любое число курсов, но для обучения нужно будет выбрать не больше двух программ.

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